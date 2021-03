Allzeithoch & Zinsentscheid

1. Bayer (WKN BAY001)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist die Bayer-Aktie. Die Papiere des Pharma- und Agrar-Chemie-Konzerns notieren 3,3% leichter. Wie das Unternehmen auf dem gestrigen Investoren-Tag verkündete, will man bis 2024 auf den Wachstumspfad zurückkehren. Neben dem Agrar-Bereich rund um Monsanto soll das mit einer neu bestückten Pharma-Pipeline und bekannten „Consumer-Brands“ wie Bepanthen und Aspirin gelingen.



2. SAP (WKN 716460)

Auch in der Aktie des Walldorfer Software-Riesen SAP finden viele Preisfeststellungen statt. Die Aktie notiert zum Mittag gut 0,5% fester. Seit dem Kursrutsch aus dem Oktober konnten sich die Papiere bisher nicht nachhaltig an das damalige Kursniveau von rund 140 Euro herantasten. Analysten sind seit einigen Wochen aber größtenteils optimistisch was die SAP-Aktie angeht: 12 Kaufempfehlungen stehen 4 Halte- und keine Verkaufsempfehlung entgegen.



3. Volkswagen (WKN 766403)

Auch die Aktie des Wolfsburger Automobilriesen Volkswagen wird heute rege gehandelt. Die Papiere verlieren am Donnerstagmittag gut 2,5%. Unlängst hatte sich der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer positiv zur Elektrostrategie des VW-Konzerns geäußert. Auch die Aktie konnte auf Jahresbasis immerhin knapp 50% zulegen.