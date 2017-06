Allzeithoch bei Henkel: Calls mit 124%-Chance bei Kursanstieg auf 135€

Laut einer im BNP-Newsletter „DailyAktien“ veröffentlichten Analyse besteht bei der Henkel Vzg.-Aktie, ISIN: DE0006048432, die Chance auf einen weiteren Kursanstieg. Hier die Analyse:

„Rückblick: Henkel legte in den letzten Monaten stark zu. Ausgangspunkt der aktuellen Rally war das Tief aus dem Dezember 2016 bei 105,25 EUR. Die Aktie kletterte bis 10. Mai 2017 auf ein Hoch bei 127,50 EUR. In diesem Anstieg durchbrach sie das alte Allzeithoch aus dem September 2016 bei 123,00 EUR. In den letzten Wochen konsolidierte Henkel zwischen 127,50 und 123,00 EUR seitwärts. Am Freitag brach der Wert knapp über 127,50 EUR nach oben aus und markierte damit ein neues Allzeithoch.

Ausblick: Sollte sich dieser Ausbruch bestätigen, ergäbe sich kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial in der Henkel-Aktie. Das Ziel läge dann bei ca. 135,00 EUR. Sollte der Wert allerdings per Tagesschlusskurs unter 127,50 EUR zurückfallen, wäre der Ausbruch vom Freitag ein Fehlausbruch. Die Aktie könnte dann in Richtung 123,00 und ca. 120,00 EUR konsolidieren.“

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 128,65 Euro von einem Kursanstieg auf 135 Euro ausgeht, könnte versuchen, mit Long-Hebelprodukten überproportional von diesem Kursanstieg zu profitieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 130 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Henkel Vzg.-Aktie mit Basispreis bei 130 Euro, Bewertungstag 18.8.17, BV 0,1, ISIN: DE000DGX2WP8, wurde beim Aktienkurs von 128,65 Euro mit 0,24 – 0,25 Euro gehandelt. Legt der Kurs der Henkel Vzg.-Aktie im kommenden Monat auf 135 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,56 Euro (+124 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 122,2538 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Henkel Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 122,2538 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PR5U9V4, wurde beim Aktienkurs von 128,65 Euro mit 0,66 – 0,67 Euro taxiert. Gelingt der Henkel Vzg.-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 135 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,27 Euro (+90 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 117,508 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Henkel Vzg.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 117,508 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UW666K6, wurde beim Aktienkurs von 128,65 Euro mit 1,12 – 1,14 Euro quotiert. Wenn sich der Kurs der Henkel Vzg.-Aktie auf 135 Euro erhöht, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,75 Euro (+54 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Henkel Vzg.-Aktien oder von Hebelprodukten auf Henkel Vzg.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek