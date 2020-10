Ally Financial Aktie: Ungenügend!

Ally Financial (NYSE: ALLY) veröffentlicht am Freitag, den 16. Oktober, die nächste Runde seiner Gewinne. Holen Sie sich die neuesten Vorhersagen in diesem Leitfaden zum Q3-Gewinnbericht des Unternehmens.

Gewinne und Einnahmen

Wall Street-Analysten sehen Ally Financial bei einem Umsatz von 1,55 Milliarden Dollar einen Gewinn von 0,68 Dollar pro Aktie. Im gleichen Quartal des vergangenen Jahres meldete Ally Financial einen Gewinn je Aktie von 1,01 US-Dollar bei einem Umsatz von 1,60 Milliarden US-Dollar. Die Wall Street-Schätzung würde einen Rückgang der Gewinne des Unternehmens um 32,67% bedeuten. Die Einnahmen wären gegenüber dem gleichen Quartal des letzten Jahres um 3,19% gesunken. Hier sehen Sie, wie sich die von Ally Financial berichteten EPS im Vergleich zu Analystenschätzungen in der Vergangenheit entwickelt haben:

Quartal Q2 2020 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2019 EPS-Schätzung 0.18 0.71 0.93 0.98 EPS Tatsächlich 0.61 -0.44 0.95 1.01 Einnahmen-Schätzung 1.50 B 1.60 B 1.61 B 1.57 B Tatsächliche Einnahmen 1.53 B 1.61 B 1.64 B 1.60 B

Aktien-Performance

Die Aktien von Ally Financial wurden am 14. Oktober bei $27,38 gehandelt. In der letzten 52-Wochen-Periode sind die Aktien um 10,43% gefallen. Angesichts der Tatsache, dass diese Renditen im Allgemeinen negativ sind, ist es wahrscheinlich, dass die langfristigen Aktionäre mit dieser Gewinnmitteilung nicht zufrieden sind.





