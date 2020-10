Allianz: Das wird jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

In der zweiten Septemberhälfte stürzte die Allianz-Aktie regelrecht ab. Der Kurs ging in eine sehr steile Abwärtsbewegung über und ermäßigte sich bis zum 24. September auf ein Tief bei 160,10 Euro. Es wurde am 2. Oktober durch das Tief bei 159,64 Euro noch einmal leicht unterschritten. Dennoch gelingt es den Bullen im Augenblick, die 160,00-Euro-Marke zu behaupten.

Damit steigt die Chance, dass auf diesem Niveau ein Boden ausgebildet werden kann. Noch nicht sehr stark ausgeprägt war in den letzten Tagen allerdings die Kaufbereitschaft der Anleger. Auch heute tut sich der Wert schwer damit, einen Anstieg über das Hoch vom 28. September bei 167,56 Euro zu vollziehen.

Gelingt dies, ist die 170,00-Euro-Marke das nächste Ziel. Hier gilt es, den Widerstand bei 170,10 Euro zu brechen und den Anstieg anschließend in Richtung auf den 50-Tagedurchschnitt bei 175,32 Euro fortzusetzen. Gelingt auch ein nachhaltiger Anstieg über den gleitenden Durchschnitt, könnte die Rallye bis in den Widerstandsbereich zwischen 180 und 190 Euro fortgesetzt werden.

Scheitert die Allianz-Aktie jedoch daran, auf der Marke von 160,00 einen Boden auszubilden, droht ein Rückfall auf die Unterstützung bei 155,14 Euro. Wird sie unterschritten, ist das Tief vom 22. Mai bei 151,06 Euro das nächste Ziel. Findet die Allianz-Aktie selbst hier keinen Halt, stellt das Doppeltief bei 147,08 und 146,96 Euro die letzte Auffangstellung der Bullen vor dem Tief vom 14. Mai bei 139,78 Euro dar.





