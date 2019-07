Allianz: Vor wichtiger Hürde!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Der Kursverlauf des Versicherungsriesen (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) bleibt in 2019 weiter sehr volatil! Nachdem die Aktie Anfang Juni noch bis zur 196 Euro Marke abgab, läuft nun bereits seit rund 4 Wochen eine kräftige Aufwärtsbewegung. Diese könnte noch in der Handelswoche das Jahreshoch vom 02.05.19 bei 216,20 Euro in Angriff nehmen. Gelingt der Sprung darüber, eröffnet sich sofort weiteres Kurspotential! Offene Longpositionen würden wir knapp unter dem Tief vom 28.06.19 im Bereich um 209 Euro mit einem StopLoss absichern. Aktuell steht die Allianz bei 214,85 Euro.

Allianz Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.