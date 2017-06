Allianz trotzt der Sturmfront

Trotz zahlreicher Naturkatastrophen und entsprechenden Entschädigungszahlungen weist die Allianz für das erste Quartal gute Zahlen aus. Interessierten Anlegern empfehlen wir das Bonus Zertifikat(Barriere 140; Bonuslevel 190) aus unserer-Liste oder das etwas defensivere Papier(Barriere 130; Bonuslevel 170). Aber auch Aktienanleihen locken mit hohen Renditen, zum Beispiel die Anleiheund einer maximalen Renditechance von 10 Prozent per anno.

„Wir hatten einen guten Start in das Jahr 2017″, erklärte Allianz-Chef Oliver Bäte im Vorfeld der Hauptversammlung vor einigen Wochen. Zwar wurde das Ergebnis der Sparte „Schaden- und Unfallversicherung“ deutlich belastet, insgesamt konnten die Münchener jedoch das operative Ergebnis um 9 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro steigern und übertrafen damit sogar die Erwartungen der Analysten.

Aufgrund von Sondereffekten, welche im vergangenen Jahr Berücksichtigung fanden, sank der Gewinn im Vergleich zum ersten Quartal um 15 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Trotz der guten Zahlen erhöht Konzernchef Bäte die Ziele für das laufende Jahr nicht. Der Konzern plant mit einem operativen Ergebnis von knapp 11 Milliarden Euro, “plus oder minus 500 Millionen Euro, vorbehaltlich unvorhergesehener Ereignisse, Krisen oder Naturkatastrophen”, so Bäte. Der Aktienkurs des Unternehmens konnte seit Jahresbeginn zulegen und befindet sich knapp unterhalb des 5-Jahres-Hochs, welches Ende April erreicht wurde.

Maximale Rendite von 10,19 Prozent per anno

Anleger können mit der Aktienanleihe PR5Y4V von einer weiteren positiven Entwicklung des Aktienkurses profitieren. Der Basispreis der Anleihe liegt bei 176 Euro und damit aktuell etwas über dem Kurs der Aktie. Die Anleihe bietet eine maximale Rendite von 5,09 Prozent, was einer maximalen Rendite von 10,19 Prozent per anno entspricht.

Um diese zu erreichen, sollte der Kurs der Aktie am Laufzeitende im Dezember 2017 den Basispreis nicht unterschreiten, ansonsten werden 5,68182 Aktien der Allianz geliefert, welche in diesem Fall nicht mehr den Nennwert der Anleihe erreichen. In jedem Fall erhält der Anleger den Kupon in Höhe von 8 Prozent.

Weitere DAX Unternehmen werden wir am Montag in unserem Webinar unter die Lupe nehmen.

