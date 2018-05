Allianz mit sagenhaft guter Bewertung

DAX INDEX 13,284

BEIERSDORF AG 14,939

MUENCHENER RUECKVER AG-REG 15,647

VONOVIA SE 15,731

ALLIANZ SE-REG 16,466

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 16,474

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 16,477

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 16,621

SAP SE 16,820

BASF SE 16,917

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 17,039

SIEMENS AG-REG 17,128

DEUTSCHE POST AG-REG 17,647

MERCK KGAA 17,971

BAYER AG-REG 18,196

DEUTSCHE BOERSE AG 18,734

HEIDELBERGCEMENT AG 19,818

E.ON SE 20,043

ADIDAS AG 20,612

CONTINENTAL AG 21,185

FRESENIUS SE & CO KGAA 21,522

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 21,829

VOLKSWAGEN AG-PREF 25,223

COVESTRO AG 25,483

RWE AG 25,709

THYSSENKRUPP AG 25,807

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 26,295

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 27,040

INFINEON TECHNOLOGIES AG 27,604

COMMERZBANK AG 27,625

LINDE AG – TENDER 28,797



impl. Vola

Keine Verkaufsempfehlung weit und breit. Für die Aktie der Allianz, klassischer Dividendenbringer im DAX, scheint die Sonne. Wer mitscheinen will, kauft unsere Empfehlungen das Bonuspapierund den Discount-Call, jeweils seitwärts ausgerichtet. Wir halten die Aktie für mit 190 Euro anständig bewertet aber nicht billig bewertet. Anders sieht es ganz frisch und beispielhaft HSBC. Die britische Investmentbank hat Allianz SE von “Hold” auf “Buy” hochgestuft und das Kursziel von 213 auf 223 Euro angehoben. In der Vola-Hitliste taucht der Versicherer logischerweise fast nie oben auf, das ist seit Lehman-Zeiten lange vorbei.Analyst Dhruv Gahlaut lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Versicherern die attraktive Bewertung der Papiere der Münchner. Er hob zudem die starke Kapitaldecke und das entsprechende Ausschüttungspotenzial positiv hervor.

Quelle: BNP Paribas