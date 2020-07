Allianz kündigt Wirecard!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Mit einem Volumen von knapp fünf Millionen Euro und einem Plus von 2,2% war die Allianz gestern Umsatzspitzenreiter in Stuttgart. Zum einen plant die Allianz, ihr verlustreiches Geschäft in der Großkundensparte „Allianz Global Corporate & Specialty“ neu aufzustellen und dabei bis 2024 rund 200 Millionen Euro einzusparen. Zum andern stellt die Allianz ihre App für mobiles Bezahlen ein, die gemeinsam mit der Wirecard Bank entwickelt wurde und über diese läuft. Neben dem gekündigten Vertrag mit der Allianz droht Wirecard auch einen weiteren Partner zu verlieren: Laut Berichten könnte Aldi Süd Wirecard bei der Abwicklung der Kreditkartenzahlungen durch Payone ersetzen, ein Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Sparkassen und des französischen Ingenico-Konzerns. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.