Allianz: Auch hier wird es jetzt kritisch!

Im Zuge der allgemeinen Marktschwäche trübt sich charttechnisch auch beim Versicherungskonzern (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) die Lage immer weiter ein! Nachdem die Aktie Mitte Juli im Bereich um 218 Euro ein Top ausgebildet hatte, bröckelt der Kurs nun zusehends immer deutlicher ab und erreichte gestern und auch heute bereits die 200-Tage Linie (blau), welche als Unterstützung fungieren sollte. Aktuell setzt das Wertpapier bei 197 Euro exakt auf dieser Linie auf. Sollte diese bis Handelsende fallen, muss mit weiteren Abgaben bis zunächst 190 Euro gerechnet werden. Tendenzen einer Trendumkehr sind bis dato nicht erkennbar.



Allianz Tageschart

