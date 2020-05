Allianz bekommt die Corona-Pandemie zu spüren!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Im ersten Quartal ging das operative Ergebnis um 22 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro zurück. Gleichzeitig sieht sich die Allianz nach wie vor nicht in der Lage, eine neue Gewinnprognose für 2020 abzugeben, da die Auswirkungen der Krise erst im dritten und vierten Quartal abschätzbar seien. Den Anlegern scheint das nicht ganz so gut zu gefallen: Als meistgehandelte Aktie und Umsatzspitzenreiter mit einem Volumen von über 3,3 Millionen Euro verlor die Allianz gestern rund 3,5 Prozent auf 151,30 Euro. EUWAX

