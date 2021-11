Allianz-Zertifikat mit 12% Chance und 22% Sicherheitspuffer

Obwohl der Versicherungsriese Allianz vor drei Monaten gute Quartalszahlen vorlegen konnte, geriet der Kurs der Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) wegen Rechtsproblemen in den USA ordentlich unter Druck. Am 20. September 2021 wurde die Talfahrt der als stark unterbewertet eingeschätzten Aktie bei ihrem 12-Monatstief bei 182,52 Euro von einer kräftigen Aufwärtsbewegung abgelöst. Die Nachricht, dass der Versicherungskonzern die Kosten für die Wetterkatastrophen im Sommer gut verkraftet hat und im dritten Quartal den operativen Gewinn sogar um elf Prozent steigern konnte, sowie die Bestätigung des Ausblicks für das laufende Jahr, verlieh dem Aktienkurs zusätzlichen Auftrieb.

Nach der Veröffentlichung der über den Expertenerwartungen liegenden Zahlen bekräftigten Analysten mit Kurszielen von bis zu 254 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Allianz-Aktie.

Anlage-Idee: Anleger, die wegen der durchwegs positiven Aussichten eine Investition in die Allianz-Aktie in Erwägung ziehen und die gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments verringern wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktieninvestment eine Investition in ein Bonus-Zertifikat mit Cap ins Auge fassen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Allianz-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und die Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Allianz-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 160 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 22. Dezember 2022 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 240 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PF89D15) auf die Allianz-Aktie befinden sich Bonuslevel und Cap bei 240 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 16. Dezember 2022, aktivierte Barriere liegt bei 160 Euro. Beim Allianz-Aktienkurs von 205 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 214,25 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 214,25 Euro kaufen können, ermöglicht es in 13 Monaten einen Bruttoertrag von 12,02 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 21,95 Prozent auf 160 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Allianz-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 160 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Allianz-Aktie zurückbezahlt. Wir dieser unterhalb von 214,25 festgestellt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktien oder von Anlageprodukten auf Allianz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek