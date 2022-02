Allianz nach Zahlen schwach: Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Mit der Aktie des Versicherungsriesen Allianz (ISIN: DE0008404005), die am 9. Februar 2022 bei 232,50 Euro den höchsten Stand seit vielen Jahren erreichen konnte, ging es vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen im schwachen Marktumfeld in den vergangenen Tagen deutlich nach unten. Obwohl das Unternehmen den Umsatz im Vorjahr um 5,7 Prozent, den operativen Gewinn um 24,6 Prozent steigern konnte und die Dividende von 9,60 auf 10,80 Euro erhöhen wird, trübten die wegen der Verluste von Großanlegern in den USA erforderlichen Rückstellungen die Stimmung der Börsianer. Am 18.2.22 gab die Aktie auf Schlusskursbasis um 3,78 Prozent nach und beendete den Handelstag bei 214,10 Euro.

Dennoch bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 265 Euro (Jefferies & Company) nach den Zahlen ihre Kaufempfehlungen für die Allianz-Aktie. Kann sich die Aktie nach ihrem jüngsten Absturz in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 224 Euro, dem Niveau vom 17.2.22 erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte lohnen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 210 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis 210 Euro, Bewertungstag 14.4.22, BV 0,1, ISIN: DE000PH9BZ07, wurde beim Allianz-Aktienkurs von 213,35 Euro mit 1,04 – 1,05 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats die Erholung auf 224 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,53 Euro (+46 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 205,779 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 205,779 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD15UV6, wurde beim Allianz-Kurs von 213,35 Euro mit 0,85 – 0,86 Euro taxiert.

Wenn die Allianz-Aktie auf 224 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,82 Euro (+112 Prozent) erhöhen – sofern die Allianz-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 200,119 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 200,119 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH560P9, wurde beim Allianz-Kurs von 213,35 Euro mit 1,37 – 1,38 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Allianz-Aktie auf 224 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,38 Euro (+72 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Allianz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek