Allianz – Versicherer im Vorfeld der Q3-Zahlen leichter!

In diesen Tagen haben Werbespots für einen Wechsel der Kfz-Versicherung Hochkonjunktur. Mit dabei ist auch die Allianz. Mit Sprintstar Usain Bolt wirbt der Versicherungsriese aktuelle für Allianz Direct. „Ziel ist es, den internationalen Charakter der neuen Marke zu unterstreichen und eine breite Öffentlichkeit zu erreichen.“ Die Kooperation steht im Einklang mit der Rolle der Muttergesellschaft Allianz, die ab 2021 ein weltweiter Versicherungspartner der olympischen und paralympischen Bewegung wird“, heißt es bei der Allianz. Die Online-Versicherungstochter Allianz Direct ist ein länderübergreifender Direktversicherer, der einfach, digital und skalierbar sein soll und nach Einschätzung von Konzernchef Oliver Bäte steigende Gewinne verspricht. „Einfachheit“ steht bereits seit zwei Jahren im Fokus von Bätes Strategie. Das Ziel ist, eine möglichst breite Produktpalette mit marginalen regionalen Anpassungsaufwand in mehreren Ländern zu vertreiben und Prozesse in allen Bereichen zu vereinfachen und möglichst zu digitalisieren.

Der Start von Allianz Direct war im ersten Halbjahr nicht zuletzt aufgrund der Coronapandemie noch recht holprig. Dennoch konnte der Konzernumsatz mit 73,5 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums gehalten werden. Das operative Ergebnis brach allerdings um 20 Prozent ein. Kommende Woche wird der Münchener Versicherungsriese Einblick in das Zahlenwerk für das dritte Quartal gewähren. Coronabedingt gab der Konzern zuletzt keine Prognosen für 2020 ab. Möglicherweise könnte sich das Ende nächster Woche ändern.

Charttechnischer Ausblick:

