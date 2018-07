Allianz: Trendwende!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Unsere Spekulation auf erneut fallende Kurse beim deutschen Versicherungskonzern (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) ist leider nicht aufgegangen. Die Aktie kletterte am gestrigen Handelstag deutlich bis auf 184,52 Euro nach oben und löste dabei unseren StopLoss bei 184 Euro aus. Damit wurde unser Shorttrade ausgestoppt, es verbleibt ein kleiner Verlust auf dem Tradingkonto. Nachdem die Allianz damit das letzte Hoch vom 15.06.18 überschreiten konnte, sehen wir aus Sicht der Markttechnik somit eine Trendwende mit der Aussicht auf weiter steigende Kurse. In einer ersten Bewegung wäre durchaus Platz bis zur 200-Tage Linie, welche aktuell bei knapp 192 Euro verläuft.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.