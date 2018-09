Allianz: Seitwärts seit Monaten

Die Aktie der Allianz ließ in den vergangenen Monaten Aufwärtsdynamik vermissen. Doch mit einem Seitwärts Optionsschein können risikofreudige Anleger auf eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung bei der Allianz-Aktie setzen.

Die Allianz Gruppe zählt nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Versicherern. Das Angebot der Allianz ist mannigfaltig: Von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung. Die Allianz gilt zudem als einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungs-Kunden nach eigenen Informationen ein Investment-Portfolio von über 660 Mrd. Euro. Im zweiten Quartal dieses Geschäftsjahres konnte die Allianz den Umsatz um 2,9 Prozent auf 30,9 Mrd. Euro erhöhen - das operative Ergebnis stieg um 2,3 Prozent auf 3,0 Mrd. Euro.

Einige Kurs-Hürden

Auf Sicht der vergangenen 52 Wochen stagnierte die Allianz-Aktie und verharrte in einer Seitwärtsbewegung. Das aktuelle Jahrestief bei 170,12 Euro gilt als wichtige Unterstützungsmarke. Einen weiteren Support bietet das aktuelle Monatstief bei 180,02 Euro. Nach oben hin stellt das Mehrmonatshoch von Mai bei 201,40 Euro eine signifikante Widerstandsmarke dar. Als erste charttechnische Hürde auf dem Weg nach oben ist zudem das Kurshoch von August bei 190,44 Euro zu nennen. Kurzum: Um aus der Seitwärtsbewegung auszubrechen, müsste die Allianz-Aktie einige Kurs-Hürden überspringen.

Strategie

Mit einem Seitwärts Stable Optionsschein auf Allianz (WKN ST4CUY) können risikofreudige Anleger eine maximale Rendite von 23 Prozent oder 100 Prozent p.a. erzielen, wenn sich die Aktie der Allianz bis einschließlich 21.12.2018 zwischen den beiden Maximalbetragsschwellen von 165 Euro und 205 Euro bewegt. Bitte beachten Sie: Wird eine der beiden weiter gefassten KO-Schwellen bei 160,50 Euro oder bei 209,50 Euro während der Laufzeit berührt oder durchschritten, verfällt der Schein wertlos. Zur Vermeidung eines Knockouts sollte daher der vorzeitige wie auch schnelle Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden, falls die Aktie der Allianz unter das aktuelle Jahrestief bei 170,12 Euro fällt oder das Mehrmonatshoch bei 201,40 Euro überwinden kann.

Produkt-Neuheit

Mit den neuen Seitwärts Stable Optionsscheinen kann man von Seitwärtsbewegungen profitieren. Seitwärts Stable Optionsscheine sind eine Produkt-Neuheit mit einer vorab festgelegten Laufzeit. Zum Ende der Laufzeit erhält man einen fixen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 10 Euro, sofern der Kurs des Basiswerts während der Laufzeit die KO-Schwellen niemals berührt oder unter- bzw. überschreitet und am Laufzeitende (Bewertungstag) der vorab definierte Kurskorridor (obere und untere Maximalbetragsschwelle) nicht berührt oder verlassen wird. Falls der Basiswert am Bewertungstag außerhalb des Kurskorridors notiert, erhalten Anleger noch einen reduzierten Rückzahlungsbetrag, sofern eine außerhalb des Korridors angeordnete KO-Schwelle nicht berührt oder durchschritten wird. Wird eine der beiden KO-Schwellen jedoch zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Laufzeit oder am Bewertungstag berührt (oder unter- bzw. überschritten), verfällt das Produkt wertlos und es entsteht ein Totalverlust. Seitwärts Stable Optionsscheine eignen sich demnach für risikofreudige Anleger, die von einem stabilen Kurstrend innerhalb des Korridors ausgehen.

Allianz (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 201,40 Euro // 190,44 Euro Unterstützungen: 170,12 Euro // 180,02 Euro

Seitwärts Optionsschein auf Allianz (Stand: 11.09.2018, 08.45 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: ST4CUY

Typ: Seitwärts Stable Optionsschein akt. Kurs: 8,00/8,10 Euro

Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 160,50 Euro

Basiswert: Allianz obere KO-Schwelle: 209,50 Euro

akt. Kurs Basiswert: 182,34 Euro Laufzeit: 21.12.2018

Kursziel: 10,00 Euro Untere Maximalbetragsschwelle: 165,00 Euro

Obere Maximalbetragsschwelle: 205,00 Euro





Kurschance: + 23,5% (100% p.a.) Quelle: Börse Frankfurt





