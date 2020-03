Allianz: Potenzieller Trendwendepunkt

Ziemlich jede Branche wurde in den letzten Tagen massiv ausverkauft und konnte sich dem Sell-Off nicht entziehen. Auch Versicherer fielen deutlich zurück, im Fall der Allianz aber zeigt sich eine äußerst wichtige Unterstützung, die sogar zu einer Trendwende führen könnte.

Nach einem Verlaufshoch bei 232,60 Euro Mitte Februar kamen die Märkte sichtlich ins Rutschen, die Allianz-Aktie fiel in einem ersten Schritt auf den EMA 200 (rote Linie) zurück. Dieses Niveau konnte aber nur über einen Tag halten, anschließend setzte sich der Sell-Off bis auf die mittelfristig entscheidende Unterstützung um 170,00 Euro fort. Die positiven Stabilisierungstendenzen in Asien am Dienstag könnten den heimischen Märkten aber wieder deutlichen Auftrieb verleihen und für eine merkliche Gegenbewegung sorgen. Gerade in einem volatilen Marktumfeld könnte es ratsam sein an einer Gegenbewegung mit einem konstanten Hebel zu partizipieren. Denn nicht nur im abgelaufenen Jahr hat sich die Versicherungsbranche als robust erwiesen, dieser Trend hält schon etliche Jahre an.

Strategisches Kaufniveau erreicht

Aus dem Stand heraus lassen sich bei der Allianz-Aktie bei einer nachhaltigen Stabilisierung erste Gewinnen bis in den Bereich von rund 180,00 Euro ableiten. Sollte es gelingen das Niveau von 182,50 Euro nachhaltig zu überwinden, könnte die zum Montag gerissene Kurslücke mit einem Anstieg an 186,98 Euro geschlossen werden. Spätestens ab 195,00 Euro müssen jedoch wieder deutliche Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden. Wer auf dieser Wegstrecke von einem konstanten Hebel von 6,0 profitieren möchte, kann dies beispielsweise über das Faktor Zertifikat Long auf Allianz WKN VE6XVB tun. Setzt sich der Ausverkauf jedoch unvermindert fort und drückt die Notierungen des größten deutschen Versicherers unter das Niveau von 170,00 Euroabwärts, sollte sich das Chartbild entsprechend weiter eintrüben und Abgaben auf die nächstgrößere Unterstützungszone bei rund 156,00 Euro sorgen. Spätestens dort sollten wieder vermehrt Kaufinteresse in Erscheinung treten und für eine temporäre Stabilisierung sorgen.

Allianz (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Allianz Strategie für steigende Kurse WKN: VE6XVB

Typ: Faktor akt. Kurs: 0,87 - 0,94 Euro Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 6,820 Euro

Basiswert: Allianz Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 171,70 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 1,39 Euro Faktor: 6,0

Kurschance: + 48 Prozent Vontobel Zertifikate

