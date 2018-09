Allianz: Papier versucht sich am Trendkanal

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Gut ein halbes Jahr lang bewegte sich das Wertpapier des größten deutschen Versicherers Allianz abwärts, doch nun wird der aktuelle Abwärtstrend attackiert und könnte bei einem erfolgreichen Ausbruch darüber ein Kaufsignal hervorbringen. Die Chancen hierfür stehen nach aktueller Auswertung sehr gut und sollten nicht ungenutzt bleiben.

Bis Januar dieses Jahres hinein hielt sich das Wertpapier der Allianzgruppe in einem intakten Aufwärtstrend auf und markierte bei 206,85 Euro sein vorläufiges Verlaufshoch. Anschließend kippte die Stimmung der Anleger, ein erster Rückfall auf 181,90 Euro setzte ein, anschließend ging es bis Ende März sogar auf 176,10 Euro weiter abwärts. Doch dies reichte offenbar nicht aus, die Aktie setzte bis Ende Juni sogar auf die Jahreshochs aus 2015 bei 170,15 Euro zurück. Erst an dieser Stelle machte sich wieder marktbreite Kaufbereitschaft bemerkbar und führte das Papier bis Ende letzter Woche an seinen kurzfristigen Abwärtstrend aufwärts.

Im heutigen Handel sticht die Aktie nicht unbedingt durch eine große Tagesperformance hervor, wohl aber durch den Ausbruchsversuch über den Abwärtstrend. Außerdem setzen Anleger vieles daran, die im Mai gerissene Kurslücke zu schließen und weiter an die selbigen Verlaufshochs zu laufen. Nur ein Stück weit darüber verlaufen auch schon die Jahreshochs, die unter hoher Wahrscheinlichkeit nach einem erfolgreichen Ausbruch aus dem Abwärtstrend getestet werden dürften.

Kaufsignal in Arbeit

Sollte es mindestens per Tagesschlusskurs über das Niveau von grob 193,00 Euro aufwärts gehen, stünde einem weiteren Aufwärtsschub zum Kurslückenschluss bei 198,22 Euro nur wenig im Wege. Darüber könnte die Allianz-Aktie sogar zurück zu ihren Jahreshochs bei 206,85 Euro zulegen, dass sehr gut über ein Investment beispielshalber in das Faktor-Zertifikat Long auf Allianz (WKN VS66KY) mit einem fest eingebauten Hebel von 8 nachgehandelt werden kann. Dabei kann binnen weniger Wochen eine Rendite von gut 40 Prozent erzielt werden.

Prallt das Papier der Allianzgruppe hingegen an dem Abwärtstrend noch im heutigen Handel zur Unterseite ab, so findet das Papier bereits um 190,00 Euro eine erste größere Unterstützung vor. Erst darunter sollte sich das Chartbild wieder sukzessive eintrüben und Abgaben auf die gleitenden Durchschnitte um aktuell 185,90 Euro hervorrufen. Tiefer als 180,00 Euro sollte es nach Möglichkeit jedoch nicht mehr abwärts gehen, da hierdurch der gesamte Bodenbildungsprozess aus der ersten Jahreshälfte in Gefahr geraten würde.

Allianz (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf Allianz Strategie für steigende Kurse WKN: VS66KY Typ: Faktor akt. Kurs: 2,90 - 2,92 Euro Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 20,00 Euro Basiswert: Allianz SE Richtung: Long akt. Kurs Basiswert: 194,72 Euro Laufzeit: endlos Kursziel: 206,85 Euro Faktor: 8,0 Kurschance: + 40 Prozent Vontobel Zertifikate

Faktor-Update: Volkswagen Vz.

Erfolgreicher Abschluss

In der letzten charttechnischen Besprechung vom 18. September 2018 wurde ein weiterer Verlauf der Volkswagen-Aktie bis an den Takt gebenden Abwärtstrend favorisiert und zum Ende der letzten Woche auch tatsächlich vollständig realisiert. Damit ist der Trade mit dem vorgestellten Faktor-Zertifikat Long auf Volkswagen (WKN VA5442) voll aufgegangen. Neue Kaufsignale ergeben sich jetzt erst wieder nach einem nachhaltigen Ausbruch mindestens über 160,00 Euro.

Volkswagen Vz. (Tageschart in Euro) Tendenz:

