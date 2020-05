Allianz: Nachricht drückt auf Stimmung!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz wurde von den Stuttgarter Anlegern am Montag rege gehandelt und sorgte bis zum Mittag für einen Umsatz von fast 6 Millionen Euro – fiel jedoch um rund 3,5 Prozent. Auch hier drückte eine Nachricht aus der letzten Woche auf die Stimmung: Am Donnerstagabend hatte die Allianz ihr Gewinnziel für 2020 kassiert. So dürfte das operative Ergebnisziel von 11,5 bis 12,5 Milliarden Euro aufgrund der Pandemie und der wirtschaftlichen Entwicklung nicht mehr erreichbar sein. Nun soll ein neues Gewinnziel für 2020 erarbeitet werden. EUWAX

