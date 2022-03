Allianz, Microsoft und Gazprom notieren an der Spitze

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Wehe, wenn ich auf das Ende sehe, könnte man den Februar überschreiben, der ganz im Zeichen der Ukraine-Krise, die sich zum Krieg auswuchs, stand. Insofern schloss der DAX den Monat im Minus. Zusätzlich wurden Ende Februar und Anfang März dutzende Aktien, ETFs und Fonds von oder mit Beteiligung von Unternehmen der russischen Förderation vom Handel ausgesetzt. Anlegerinnen und Anleger brauchen weiterhin starke Nerven. Wir stellen die Umsatzstatistik dervor. Der Auslandsanteil ging deutlich zurück von 61 Prozent im Januar auf nur noch 52,7 Prozent im Februar. Wenig hat sich an der Länderreihenfolge geändert: An Position zwei mit Abstand die USA, dahinter die Kanada, die Niederlande und aus aktuellem Anlass auf Platz 5: Russland.Bei der, der Trades, liegt der Auslandsanteil mit 66,4 Prozent deutlich höher, und hier nahm im Februar eindeutig Gazprom die erste Stelle ein, gefolft von Samsung und der Allianz.Die zehn meistgehandelten Aktien weltweit: Wachablösung an der Spitze





BioNTech, im vorigen Jahr noch Dauerspitzenreiter, fällt weiter ab auf den vorletzten Rang, dafür hat sich mit der Allianz ein feste Größe an die Spitze der meistgehandelten Aktien zurückgearbeitet. Außerdem liegt Gazprom auf Platz 3, schließlich leisten Käufe wie Verkäufe ihren Beitrag zum Volumen. Ansonsten ist mit Microsoft nur ein US-Wert unter den ersten zehn, der Fokus liegt eindeutig auf deutsche Aktien. Schauen wir auch hier auf die, verschiebt sich das Bild deutlich: Hinter Gazprom, Samsung und Allianz folgen SunHydrogen, BASF, BioNTech, Nel ASA, Mercedes Benz, SAP und Meta Platforms.Die zehn meistgehandelten deutschen Aktien: Allianz an der Spitze





Bei den deutschen Aktien lagen die Versicherer ganz oben: Allianz und Münchener Rück. Außerdem profitierte Volkswagen sicherlich von den Bestrebungen, die Porsche-Tochter an die Börse zu bringen, denn nicht nur lag Volkswagen auf Rang drei und die Porsche Holding kam auf Position 10.

Nach Anzahl der Trades liegt die Allianz eindeutig an der Spitze, gefolgt von BASF und BioNTech.









Die meistgehandelten deutschen Titel nach Orderbuchvolumen:





Die meistgehandelten US-Titel: Keine Überraschungen





Bei den US-Titeln wurde vor allem Altbewährtes gehandelt, wobei sich auch Facebook unter dem neuen Namen Meta Platforms wieder unter die ersten zehn gesellte. Unter den Impfstoffproduzenten ist nur noch Pfizer vertreten, dafür ist der Bezahldienstleister Paypal dieses Mal vertreten.Auch bei den US-Titeln gab es Verschiebungen, wenn manzugrunde legt, so liegt hier SunHydrogen auf Rang 1, gefolgt von MetaPlatforms und Apple. Knapp auf Rang 10 ist noch der Impfstoffproduzent Novavax zu erwähnen.Die beliebtesten Fonds: Immobilien bleiben beliebt





Bei den Fonds hat sich der PrivateBanking VermögensPortfolio Fonds mit Schwerpunkt Nachhaltig an die Spitze gesetzt, ein Fonds von Amundi Deutschland, der weltweit in alle Anlageklassen investieren darf, die besonderen Anforderungen bei ESG genügen. Erstmals auch der Mischfonds aus dem Hause DJE Investment dabei, der auf Anleihen und dividendenstarke Aktien setzt.Meistgehandelte ETPs: Schwerpunkt liegt auf Aktien





Die Interessen der Anlegerinnen und Anleger bei ETFs bleiben breit gestreut, wobei der sichere Hafen Gold sich mit zwei ETCs auf Rang zwei und drei nach vorne geschoben hat. Der MSCI World bleibt im Interesse der Investoren und auch Nachhaltigkeitsgesichtpunkte werden weiterhin berücksichtigt.Fazit: Bewährtes steht im Vordergrund





Der Februar war bereits geprägt von der Ukraine-Krise, was sich schon im Abschneiden von Gazprom, aber auch bei den ETFs die Bedetung von Gold zeigt. Seit Anfang März sind viele russische Werte – mit einer Staatsbeteiligung von über 50 Prozent – vom Handel ausgesetzt, insofern dürften sich im März wieder andere Zahlen zeigen.