Allianz, Lufthansa und Bayer heiß gehandelt

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Das zweite Quartal 2020 kannte zwei beherrschende Themen: zuerst und vor allem die Corona-Pandemie, und dann, gegen Ende, den Fall Wirecard. Dass sich ein Dax-Wert innerhalb weniger Tage von über 100 Euro in Richtung Penny-Stock bewegte, dürfte so noch nie dagewesen sein. Allerdings bedeutet das auch, dass Wirecard wohl zum letzten Mal in unserer nach Orderbuchumsatz berechneten Statistik unter den Umsatzstärksten auftauchen dürfte. Wir stellen die Quartalsauswertung dervor… Das Minus von etwa 25 Prozent, das der Dax im ersten Quartal aufgrund der einsetzenden Lockdown-Maßnahmen verloren hatte, konnte er in diesem zweiten Quartal fast wieder aufholen: Nach 13.385 Punkten Anfang Januar und 9.935 Punkte Ende März waren es Ende Juni immerhin wieder 12.310 Punkte! Aber die Volatilität blieb weiterhin sehr hoch. Ausgeglichen zeigte sich das Verhältnis von deutschen zu ausländischen Aktien. Im Juni, auch eine Folge vom Ausverkauf bei Wirecard, lagen deutsche Titel mit 53 Prozent vorne, für das gesamte zweite Quartal ergab sich so ein Patt. Bezeichnend ist, dass unter den 10 meistgehandelten Werten sich im Juni erstmals kein US-Titel fand, vielleicht spielten die großen Probleme mit der Corona-Pandemie in den USA eine Rolle für diese Zurückhaltung. Dafür schafften es die norwegische Nel ASA und die brititsche ITM Power unter die ersten zehn.Wirecard an der Spitze





2. Quartal

Juni Mai

April 1.Quartal

Wirecard Wirecard Wirecard Wirecard Allianz Allianz Endor Allianz RWE Wirecard Lufthansa Lufthansa RWE Bayer Deutsche Post Bayer Allianz Lufthansa Münchener Rück SAP Endor Evonik TUI Volkswagen BASF BASF BASF Endor SAP Münchner Rück SAP Bayer SAP Lufthansa Bayer Münchener Rück SAP Volkswagen BASF E.ON Volkswagen Fresenius Bayer BioNTech Siemens RWE Münchener Rück BASF Daimler Deutsche Telekom









Dass im Juni die meistgehandelte Aktie Wirecard war, dürfte keine Überraschung darstellen, allenfalls das Volumen: allein im Juni fiel 20 Prozent des Orderbuchvolumens mit deutschen Titeln auf Wirecard, im gesamten 2. Quartal waren es noch immer 16 Prozent! Ansonsten fällt auf, dass auch ein gebeutelter Titel wie die Lufthansa im Fokus der Anleger blieb und es der Nicht-Dax-Wert Endor einmal mehr sowohl im Juni wie im gesamten zweiten Quartal auf einen vorderen Platz geschafft hat – die Tabelle zeigt die Reihenfolge im Einzelnen:

Die zehn meistgehandelten Aktien international





2. Quartal

Juni Mai

April 1. Quartal

Wirecard Wirecard Wirecard Allianz Allianz Allianz Endor Allianz Apple Apple Lufthansa Lufthansa RWE Deutsche Post Deutsche Post Bayer Allianz Lufthansa SAP SAP Endor Nel ASA TUI BASF BASF BASF Evonik Endor Microsoft Microsoft SAP BASF Microsoft Münchener Rück Münchener Rück Amazon Bayer SAP Bayeer Bayer Münchener Rück SAP Amazon E.ON E.ON Nel ASA ITM Power Apple Siemens Siemens









Wenn wir uns auf die zehn meistgehandelten Aktien ohne Rücksicht der Nation konzentrieren, lag der Anteil ausländischer Titel im Gesamtjahr 2019 bei “3″ und erhöhte sich im Januar auf “4″, um im Februar auf “6″ zu klettern – und im März auf nur zwei zu fallen. Im April und Mai waren es dann wieder drei und im Juni mit Nel ASA und ITM Power zwei. Erstmals stammten sie nicht aus den USA, sondern aus Norwegen und Großbritannien. Das in Oslo ansässige Unternehmen Nel Asa ist auf die Herstellung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff spezialisiert und besetzt damit eines der zentralen Zukunftsthemen. Auch ITM Power aus Sheffield bewegt sich im Wasserstoff-Segment – beide Papiere werden als eher spekulativ eingeschätzt:Die USA im Blick





Weil neben Deutschland die USA das Land mit den meist gehandelten Aktien an der Börse München ist, hier noch eine Aufstellung der ersten zehn aus Übersee. Hier haben sich im Vergleich zum 1. Quartal doch einige Umgewichtungen vollzogen, so schaffte es aufgrund des außerordentlich guten Junis die Aktie von Nikola Motors Corp. im gesamten 2. Quartal auf einen Platz unter den ersten zehn. Auch hier nehmen neue Themen wie Wasserstoff (Nikola, Plug Power) sowie die Gesundheitsbranche (Gilead, Nvidia, Nikola) einen höheren Stellenwert ein und beginnen die tpyischen Tech-Unternehmen zu verdrängen:

2. Quartal

Juni Mai

April 1. Quartal

Amazon Nikola Microsoft Amazon Apple Microsoft Amazon Amazon Microsoft Microsoft Apple Apple Apple Apple Amazon Tesla Microsoft Nvidia Gilead Tesla Gilead Tesla Moderna Tesla Alphabet Nvidia Hypersolar Tesla Alphabet Berkshire Hathaway Alphabet Boeing Alphabet Netlfix Nvidia Berkshire Hathaway Plug Power Beyond Meat Berkshire Hathaway AMD Nikola Corp. Nvidia Paypal Mastercard Facebook Facebook Facebook Berkshire Hathaway Nvidia Mastercard









Die beliebtesten Fonds





Doch Anleger konzentrieren sich nicht nur auf Einzeltitel, sondern legen im Sinne einer höheren Diversifikation zumindest Teile ihres Vermögens in aktiv gemanagten Fonds an. Hier konnte sich der Aktienfonds von Mr. Dax Dirk Müller über das gesamte Quartal gesehen auf Platz 1 vorschieben. Ansonsten fallen wieder die vielen Immobilienfonds auf. Auch hier stellen wir die 10 mit dem größten Handelsvolumen vor:

Meistgehandelte ETPs





Finanztrends Video zu Allianz



mehr >

Neben aktiv gemanagten Fonds erfreuten sich passive Fonds, ETFs, großer Beliebtheit und hier verfestigte sich der Trend, eher auf ETCs, also auf Edelmetalle und Rohstoffe, zu setzen als auf ETFs. Für Öl, Gold und Silber konnten sich die Anleger besonders erwärmen, aber auch für Themen wie Cybersicherheit und Technologie sowie, die Notenbanken machen es vor, für Staatsanleihen.Es gab also bei allen Gattungen Veränderungen, die deutlich machen, dass die Anleger über die Börse München ihre Titel sehr gezielt auswählen und durchaus auch Titel im Blick haben, die von neuesten Trends wie etwa der Wasserstofftechnologie profitieren könn(t)en. Während bei Fonds und ETPs auch auf Sicherheit – Immobilien und Edelmetalle – gesetzt wird.