Allianz Long: 48 Prozent Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Der Aktienkurs der Allianz testet erneut den Kernwiderstand bei der Marke von 189,55 Euro. Mit dem Open End Turbo Call wird mittelfristig darauf gesetzt, dass sich die juristischen Probleme der Allianz in den USA nicht so stark auf das deutsche Versicherungsunternehmen auswirken, wie es von den Marktteilnehmern zur Zeit eingepreist wird. In diesem Fall könnte der am 2. August entstandene Gap wieder geschlossen werden.

Die Allianz hat durch ihre Vermögensverwaltungs-Tochter Allianz Global Investors (AGI) ein Thema mit US-Investoren, der Wertpapieraufsicht SEC, dem US-Justizministerium und der deutschen Bafin. Hintergrund sind die Verluste im Zeitraum des Corona-Schocks im März 2020. Die von AGI in den USA aufgelegten Fonds mit dem Namen „Structured Alpha“ bescherten institutionellen Investoren herbe Verluste. Pensionsfonds und andere Anleger klagen nun gegen die Allianz und machen Verluste von bis zu sechs Milliarden US-Dollar geltend. Das entspricht in etwa dem Gewinn der Allianz von einem halben Geschäftsjahr. Der Allianz-Vorstand warnte daher Anfang August, dass die mit den Fonds verbundenen Angelegenheiten erhebliche Auswirkungen auf künftige Finanzergebnisse haben könnten. Nach Verlautbarung dieser Nachricht verlor die Allianz-Aktie am 2. August in der Spitze bis zu 10 Prozent.

.

Zum Chart

.

Gerüchte über die bevorstehenden Klagen könnten den Aktienkurs der Allianz schon ab Mitte Juni Performance gekostet haben. Auffallend ist jedoch, dass das Papier im Abverkauf am 2. Juli am Kernwiderstand von 189,55 Euro stoppte und auch die folgenden drei Handelstage diese Marke nicht nachhaltig unterschritt. Ganz im Gegenteil war die Aktie Gegenstand eines Rebounds im Ausmaß von rund sechs Prozent. Mittlerweile hat sich der Kurs wieder dem Kernwiderstand bei 189,55 Euro angenähert. Die Ursache war höchstwahrscheinlich die Information, dass auch die Bafin Untersuchungen einleiten würde. Zum aktuellen Kursniveau ist sehr viel dieses negativen Sachverhalts bereits eingepreist und der Kursverlauf sollte erneut den Kernwiderstand testen. Danach ist nicht auszuschließen, dass der Kurs wieder einen Rebound ausbildet und eventuell den Gap vom 2. August wieder schließt. In diesem Fall wird die rechtliche Suppe in den USA nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird.

Allianz SE (Tageschart in Euro) Tendenz:



(Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände:

202,34 // 210,55 Euro

Unterstützungen:

189,55 // 179,82 Euro



Fazit

Der Aktienkurs der Allianz testet erneut den Kernwiderstand bei der Marke von 189,55 Euro. Mit dem Open End Turbo Call wird mittelfristig darauf gesetzt, dass sich die juristischen Probleme der Allianz in den USA nicht so stark auf das deutsche Versicherungsunternehmen auswirken, wie es von den Marktteilnehmern zur Zeit eingepreist wird. In diesem Fall könnte der am 2. August entstandene Gap wieder geschlossen werden.

.

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Allianz-Aktie bis auf 210,55 Euro ausgehen, könnten mit einem Open End Turbo Call-Optionsschein (WKN UH2FSQ) überproportional mit einem Hebel von 5,32 profitieren. Das Ziel sei bei 210,55 Euro angenommen (5,39 Euro beim Open End Turbo Call). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt dabei 18,42 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 184,35 Euro platziert werden. Im Derivat ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,77 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis demnach 2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

UH2FSQ

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

3,58 – 3,60 Euro

Emittent:

UBS

Basispreis:

157,31 Euro

Basiswert:

Allianz SE

KO-Schwelle:

157,31 Euro

akt. Kurs Basiswert:

192,84 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

5,39 Euro

Hebel:

5,32

Kurschance:

+ 48 Prozent

Quelle: UBS



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UBS Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.