Allianz: Kurs halbiert!

Nach einem gut vier Wochen lang anhaltenden Ausverkauf an den Börsen macht sich in vielerlei Aktien eine Stabilisierung bemerkbar. Hierzu zählt auch das Wertpapier der Allianz, die derzeit auf einem mittelfristig entscheidenden Unterstützungsniveau aufsitzt.

Der Wert der Allianz-Aktie hat sich in den letzten vier Wochen nahezu halbiert, von 232,60 Euro Anfang dieses Jahres fiel das Papier wie ein Stein auf die mittelfristig entscheidende Unterstützung aus 2013/2014 und 2016 um 120,00 Euro zurück. Erst in diesem Bereich und dieser Woche macht sich eine gewisse Stabilisierungstendenz bemerkbar, aktuell weist das Papier einen Wert von 131,74 Euro auf. Die jüngst geschnürten Hilfspakete rund um den Erdball tragen Anfang dieser Woche zu einer sichtlichen Beruhigung der Finanzmärkte bei, dies eröffnet naturgemäß Handelsgelegenheiten auf der Oberseite, zumal sich die asiatischen Märkte am Dienstag von ihrer freundlichen Seite zeigen und für die heimische Börse ebenfalls ein starker Tagesauftakt erwartet wird.

Starker Titel

Natürlich ist eine positive Vorbörse noch keine Garantie für ausgeprägte Kursgewinne, dennoch präsentiert sich ausgerechnet Allianz vorbörslich als einer der stärksten Titel im DAX. Dies könnte für die nächsten Handelsstunden einen Kursgewinn zunächst an 140,00 Euro bedeuten, darüber könnten schließlich die Widerstandsmarken um 147,95 und 156,30 Euro ins Visier der Händler genommen werden. Wer bei gewöhnlichen Zertifikaten nicht an Hebel verlieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das mit einem konstanten Hebel von 5 ausgestattete Faktor Zertifikat Long auf Allianz WKN MF1G4Q zurückgreifen und überproportional von einem Aufschwung partizipieren. Aufgrund der zu erwartenden Schwankungsbreite in der aktuellen Marktphase, sollte eine Verlustbegrenzung noch unter den aktuellen Jahrestiefs angesetzt werden. Erst darunter dürften sich weitere Abgaben durchsetzen und in den Bereich von grob 100,00 Euro abwärts führen. Ein rasches Eingreifen seitens der Marktteilnehmer wird allerdings stets vorausgesetzt, falls der Wind an den Börsen wieder drehen sollte.

Allianz (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Allianz Strategie für steigende Kurse WKN: MF1G4Q

Typ: Faktor akt. Kurs: 0,85 - 0,89 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 9,62 Euro

Basiswert: Allianz Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 131,74 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 2,88 Euro Faktor: 5,0

Kurschance: + 80 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

