Allianz-Konzern wächst weiter

1. adidas (WKN A1EWWW)

Als meistgehandelter Wert in Stuttgart findet sich die adidas-Aktie am Freitag am DAX-Ende wieder. Damit setzt die Aktie ihren gestrigen Abwärtstrend fort. Grund für die Unsicherheit ist womöglich ein Streit zwischen US-Konkurrent Nike und der chinesischen Regierung. Nike hatte angekündigt, nicht mehr länger auf Baumwolle aus China zurückgreifen zu wollen, da es in der Region zu Menschenrechtsverletzungen gekommen sein soll. Chinas Staatsführung drohte daraufhin mit einem Boykott des Sportartikel-Herstellers. Auch für die Nike-Aktie ging es gestern deutlich bergab.



2. Daimler (WKN 710000)

Unter hohen Umsätzen in Stuttgart gewinnen heute die Papiere der Daimler AG rund 1%. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, will Daimler noch in diesem Jahr elektrisch betriebene LKW auf den Markt bringen.



3. Volkswagen (WKN 766403)

Für die Volkswagen-Aktie geht es kurz vor dem Wochenende um 0,7% nach oben. Mit der neuen Elektro-Strategie konnte Volkswagen zuletzt wohl einige Anleger überzeugen. So verdoppelte sich die Aktie in den letzten 12 Monaten nahezu. Was die Analysten von Volkswagen halten und was unsere Anleger in dieser Woche noch beschäftigte, erfahren Sie in unserem Aktien weekly.