Allianz: Konsolidierungsphase hält weiter an! CHARTCHECK

Der Versicherungsgigant (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) konnte ausgehend vom Oktobertief bei 148,60 Euro in den Folgewochen rund 35 Prozent (!) zulegen und bis über die 200 Euro Marke klettern.

In den letzten 14 Tagen konsolidiert die Aktie diesen gewaltigen Kurssprung und bewegt sich hier in einer Seitwärtsrange zwischen 195 und 200 Euro. Trendkonform sollte diese Phase demnächst nach oben aufgelöst werden, weshalb wir den StopLoss zur Gewinnabsicherung weiterhin knapp unterhalb bei 193,48 Euro belassen. Zur Stunde notiert die Allianz bei 198,02 Euro.





Allianz Tageschart

Finanztrends Video zu Allianz



mehr >

