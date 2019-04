Allianz: Kaufsignal Nr. 3!!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Der Versicherungskonzern (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) befindet sich bereits seit Jahresanfang in einer beeindruckenden Kursrallye! Diese wurde Ende Januar mit Break der 200-Tage Linie (blau) bestätigt, ein zweites Kaufsignal wurde am 22.02. mit Überschreiten der roten Abwärtstrendgeraden generiert. In dieser Handelswoche wurde dann das letzte Hoch vom 15.03.19 überquert und damit bereits das 3. Kaufsignal im bestehenden Trend aktiviert. Fazit: Alle Börsenampeln stehen weiter auf grün!

Allianz Tageschart

