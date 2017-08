Allianz: Kaufen!!

Die Aktie der Versicherungsgiganten Allianz mit Sitz in München, Bundesland Bayern, befindet sich in einem langen Aufwärtstrend. Das Papier bewegt sich dabei in einem steigenden Trendkanal (siehe Chart). In der Vorwoche wurde hier der untere Bereich dieses Trendkanals erreicht, in Folge kam es zu einer starken Gegenbewegung. Die Aktie könnte nun weiter ansteigen und Kurs auf den oberen Bereich des Trendkanals nehmen.

Es bietet sich eine spekulative Long-Position an.

Trading-Strategie:

1. Long-Position im Bereich von 180,00 Euro möglich. Stopp um 176,00 Euro. Kursziel 186,00 Euro.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Allianz (Tageschart in Euro):



Widerstände: 184,00 / 188,00 / 190,00 / 205,00 Euro

Unterstützungen: 178,00 / 174,00 / 172,00 Euro

