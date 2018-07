Allianz: Jetzt weiter abwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Das DAX Schwergewicht (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) befindet sich aus Sicht der Markttechnik seit dem letzten Hoch vom 08.05.18 bei 201,40 Euro in einer klassischen Abwärtsbewegung. Diese kennzeichnet sich durch tiefere Hochs und tiefere Tiefs. In den letzten Börsensitzungen konnte der Versicherungskonzern wieder eine Gegenbewegung starten, welche nun langsam auslaufen sollte. Am heutigen Donnerstag notiert die Allianz aktuell bei 180,30 Euro. Wir verkaufen die Aktie jetzt short und spekulieren dabei auf wieder fallende Kurse. Den StopLoss für unseren Trade platzieren wir deshalb knapp über dem letzten Hoch auf 184 Euro.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.