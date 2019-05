Allianz: Ist die Rallye nun tatsächlich vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Der Versicherungskonzern (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) konnte seit Jahresanfang eine beeindruckende Rallye an den Tag legen! Ausgehend von 175 Euro ging es im Hoch (02.05.) bis auf 216,20 Euro nach oben. Während dieser Rallye gab es mehrfach Nachkaufmöglichkeiten (siehe blaue Kreise). Auch konnte der StopLoss zur Gewinnsicherung regelmäßig unter das letzte Tief angepasst werden. Gestern nun rutschte die Notierung unter unsere neue StopMarke bei 210,88 Euro und stellte damit die Position mit kräftigen aufgelaufenen Gewinnen glatt. Am heutigen Dienstag kann die Allianz aktuell jedoch bereits wieder zulegen und steht zur Stunde bei 212,90 Euro.

Allianz Tageschart



