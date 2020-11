Allianz: Hohe Hürden sind erreicht

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Auch in der hinter uns liegenden Börsenwoche konnten die Bullen zunächst ihren am 30. Oktober auf dem Tief bei 148,60 Euro begonnenen Anstieg weiter fortsetzen. In der Spitze drang der Kurs dabei bis zum 18. November auf ein Hoch bei 198,86 Euro vor. Damit konnte zwar das Hoch vom 5. Juni bei 194,76 Euro überwunden werden, ein Vorstoß bis an die runde 200,00-Euro-Marke gelang jedoch zunächst nicht.

Nach dem Hoch vom Mittwoch ging die Allianz-Aktie in eine Konsolidierung über. Zwar fiel der Kurs im Tief am Freitag auf 193,50 Euro zurück, doch noch kann das Hoch vom 5. Juni als Unterstützung knapp behauptet werden. Damit dies so bleibt, müssen die Bullen in der neuen Woche allerdings umgehend einen Angriff auf die Marke von 200,00 Euro starten.

Sie ist als starker Widerstandsbereich zu klassifizieren und dürfte daher nicht leicht zu überwinden sein. Mit mehreren Fehlausbrüchen über die Marke von 200,00 Euro sollte deshalb gerechnet werden. Gelingt es den Bullen jedoch schließlich, den Widerstand nachhaltig zu überwinden, könnte der Anstieg bis in den Bereich von 214,30 Euro fortgesetzt werden.

Scheitern die Käufer hingegen daran, die Rallye in der neuen Woche fortzusetzen, dürfte der Kurs in einem ersten Schritt bis auf das Hoch vom 21. Juli bei 191,56 Euro nachgeben. Setzt sich die Abwärtsbewegung anschließend fort, dürfte auch das Tief vom 12. November bei 186,36 Euro erneut erreicht werden. Findet der Kurs hier keinen Halt, drohen weitere Abgaben bis auf die Unterstützung bei 187,94 Euro und auf das Tief vom 21. August bei 177,80 Euro.





