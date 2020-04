Allianz: Große Nachfrage!!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Meistgehandelte Aktie zum Wochenauftakt in Stuttgart: Die Allianz, für die es rund 0,8 Prozent auf 166,30 Euro nach oben geht. Jüngsten Berichten zufolge will die Allianz Autoversicherungskunden entlasten. Wer in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise weniger Auto fährt als geplant, soll dafür auch weniger bezahlen müssen. Zeitgleich ist mit dem sinkenden Autoverkehr auch die Zahl der Unfälle zurückgegangen. EUWAX

