Allianz: Fusion steht an!

Auch gestern führte die Allianz die Liste der in Stuttgart meistgehandelten Aktien an – verlor aber 3,7 Prozent auf 173,60 Euro. Am Dienstag Abend wurde bekannt, dass die Allianz Real Estate und Pimco, die US-Vermögensverwaltungstochter der Allianz, zu einem der weltweit führenden Immobilienmanager fusionieren sollen. Damit will die Allianz unabhängiger von der Niedrigzinsphase an den Finanzmärkten werden und mit der neuen Organisation mehr als 100 Milliarden Euro in Europa, den USA und dem asiatisch-pazifischen Raum verwalten. EUWAX

