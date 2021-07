Allianz: Dreht der Kurs an der Unterstützung?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Der Versicherungskonzern (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) konnte noch im Juni bis auf 223,50 Euro im Hoch klettern, ehe eine Abwärtsbewegung einsetzte, welche die Notierung wieder bis zur wichtigen Unterstützungsmarke, der 200-Tage Linie (blau im Chart eingezeichnet), zurück führte.



Diese scheint im ersten Anlauf zu halten, denn am heutigen Dienstag zeigt sich die Aktie fester bei aktuell 204,45 Euro. Trader, die auf eine Gegenbewegung setzen möchten, können Ihre Position knapp unter der 200 Euro Marke mit einem StopLoss zur Verlustbegrenzung absichern.





Allianz Tageschart



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.