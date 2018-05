Allianz – Dividendenbringer für Anleger

Keine Verkaufsempfehlung weit und breit. Für die Aktie der Allianz, klassischer Dividendenbringer im DAX, scheint die Sonne. Wer mitscheinen will, kauft unsere Empfehlungen das Bonuspapierund den Discount-Call, jeweils seitwärts ausgerichtet. Wir halten die Aktie für mit 190 Euro anständig bewertet aber nicht billig bewertet. Anders sieht es ganz frisch und beispielhaft HSBC.Die britische Investmentbank hat Allianz SE von “Hold” auf “Buy” hochgestuft und das Kursziel von 213 auf 223 Euro angehoben. In der Vola-Hitliste taucht der Versicherer logischerweise fast nie oben auf, das ist seit Lehman-Zeiten lange vorbei. Analyst Dhruv Gahlaut lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Versicherern die attraktive Bewertung der Papiere der Münchner. Er hob zudem die starke Kapitaldecke und das entsprechende Ausschüttungspotenzial positiv hervor.