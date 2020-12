Allianz - Ein Deutsches Powerhouse mit Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":





Allianz: ALV // ISIN: DE0008404005

„Ich möchte Ihnen mitteilen, dass meine verstorbene Frau nichts weiter hinterlassen hat als die getragene Kleidung und die Allianz-Versicherung.“ Na, das ist ja mal eine Ansage. Wer bei einer Versicherung arbeitet, kann etwas erzählen: Die Briefe und Mails, die tagtäglich eintrudeln, sind der Beweis dafür, dass Deutschland noch immer das Land der Dichter und Denker ist. Glauben Sie nicht? Ist aber so: „Ich bin in eine Sekte eingetreten. Jetzt weiß ich, dass ich ewig leben werde und kündige daher meine Lebensversicherung“, schrieb da einer, vielleicht aus einem Ashram in Poona, vielleicht auch nur aus einer Ein-Zimmer-Wohnung in Wanne-Eickel.

Vom Bauernhof kam dieser herzerfrischende Brief: „Durch die Heirat meiner Frau bin ich zu einer weiteren Kuh gekommen, die ich bei Ihnen versichern will.“ Und wir haben auch keinen Zweifel, dass der Versicherungsvertreter die Sorgen dieses Mannes ernst genommen hat: „Meine Frau muss zur Kur. Ich befürchte, dass sie da jemanden kennenlernt und brauche eine Kurschattenversicherung.“ Soweit bekannt, führt die Allianz diese nicht im Portfolio. Doch vielleicht lohnt es sich, darüber nachzudenken, um den satten Jahresüberschuss von 8,3 Milliarden Euro aus dem Jahr 2019 weiter auszubauen. Niemand muss Ihnen erklären das die Allianz Versicherung auf einem sehr stabilen Kapitalpolster Fust. Wir sagen Ihnen jedoch das sich dies auch von der technischen Seite her profitabel gestalten könnte und zwar für den Aktienkurs der Allianz.

Historie

Gestatten Sie uns das kleine Wortspiel, aber bei der Aktie der Allianz Versicherung zeigten sich unsere Berechnungen wieder einmal sehr versichert. Im Chart vom 23. August sehen Sie, dass wir zu dieser Zeit eine Kurskorrektur berechneten, die genauso eingetroffen ist. Wir sahen das Korrekturziel bei ca. €151,54, dann eine Trendwende und folgend einen Anstieg der Aktie. Wie ging es also weiter?

ALLIANZ CHART 23.08.2020

Ende September 2020 hatte die Aktie der Allianz weiter abverkauft und baute die erwartete Korrektur aus. Noch waren wir nicht am Ziel der Korrektur. (Prognose von August ca. €151,54)

ALLIANZ CHART 27.09.2020

Dieses Korrekturziel wurde wie auf den nächsten Chart zu sehen am 30.Oktober 2020 erreicht bei €150,98. Wohlgemerkt über 2 Monate im voraus berechnet mit einer Abweichung von 56 Cent. Hier darf man sich als kritisch geneigter Anleger wieder die Frage stellen, wie ist das möglich?

ALLIANZ CHART 08.12.2020

Seitdem hat die Allianz einen regelrechten Raketenstart hingelegt.

Primärszenario // 67%

Das wiederum verdeutlicht Ihnen unsere neuen Berechnungen. Mit 67% berechnen wir die Wahrscheinlichkeit, dass diese Impulsbewegung nach oben schon vorüber ist oder zumindest in Kürze endet. Sie brachte den Wert bis zum Widerstand bei €203.84. Von dort sehen wir eine bärische Zwischenkorrektur, welche die Aktie in unseren neuen Zielbereich führen soll. Für diesen haben wir Koordinaten von €175.06 bis €159.46 berechnet. Im Chart ist das die grüne Box. Sie markiert den idealen Bereich für unseren Einstieg. Wie Sie sehen, erfolgt im Zielbereich dann die Trendwende für einen weiteren impulsiven Anstieg.

Alternativszenario // 33%

In unserer Alternative mit der Wahrscheinlichkeit von 33% geht die Aktie noch ein wenig aufwärts bis zu Werten zwischen €212 bis €216. Dann wird die bärische Zwischenkorrektur angestoßen, mit gleichem Verlauf wie im Primärszenario, nur auf einem etwas höheren Preislevel. Wir beobachten die Situation nun sehr genau und werden sobald die Situation es zulässt eine weitere Position bei der Allianz hinterlegen. Ein Wert der sich auf Sicht der nächsten 1-2 Jahre verdoppeln kann.

