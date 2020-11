Allianz: Die Daumen bleiben gesenkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Weitere kräftige Verluste musste die Allianz-Aktie in der vergangenen Woche einstecken. Der kurzfristige Abwärtstrend hat sich noch einmal deutlich beschleunigt, seitdem die Unterstützung bei 180,00 Euro aufgegeben wurde. Besonders starke Verluste waren am Dienstag und Mittwoch zu verzeichnen.

Zur Wochenmitte startete die Aktie mit einer Kurslücke zwischen 156,00 und 153,24 Euro in den Handel. Sie konnte seitdem nicht mehr von den Bullen attackiert werden, denn der Kurs stand auch in der zweiten Wochenhälfte stark unter Druck und erreichte erst am Freitag zur Eröffnung bei 148,60 Euro das bisherige Korrekturtief.

Anschließend stieg der Kurs wieder bis auf 151,06 Euro an. Können die Bullen diesen Anstieg in der neuen Woche fortsetzen, besteht die Chance, bis an die untere Kante des Gaps aus der Vorwoche vorzustoßen. Gelingt es anschließend, die Kurslücke zwischen 156,00 und 153,24 Euro vollständig zu schließen, wird ein erneuter Vorstoß bis an den Widerstand bei 180,00 Euro möglich.

Setzt sich die Abwärtsbewegung allerdings auch in der neuen Woche fort, drohen Abgaben bis auf das Tief vom 22. Mai bei 151,06 Euro. Findet die Allianz-Aktie hier keinen Halt, stellt das Doppeltief bei 147,08 und 146,96 Euro die letzte Auffangstellung der Bullen vor dem Tief vom 14. Mai bei 139,78 Euro dar.





