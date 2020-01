Allianz: Chance von 122 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

In einem gerade für Unternehmen aus der Finanzindustrie in Europa immer schwieriger werdenden Umfeld gelingt es dem Allianz-Konzern seit Jahren, seine Gewinne Stück für Stück zu steigern. Dies in Kombination mit einer mehr als stattlichen Dividendenrendite dürfte der Aktie innerhalb ihres intakten Aufwärtstrends in den kommenden Wochen und Monaten Rückenwind verleihen und sie im Fall eines schwachen Gesamtmarkts stützen. Eine Konstellation, für die wir Ihnen heute einen Endlos Turbo Long-Optionsschein vorstellen.

Allzu viele Aktien, bei denen die Analysten so überwiegend positiv gestimmt sind wie in Bezug auf die Allianz, finden sich im DAX nicht. Von 23 Analysten sehen 17 die Allianz-Aktie als glatten Kauf an. Und alleine der Durchschnitt der Kursziele der Experten liegt derzeit mit 232 Euro über dem Hoch des Jahres 2019 von 225,90 Euro. Wobei dieses letztjährige Hoch keineswegs das Ende der Fahnenstange für den Aufwärtstrend bedeuten müsste, welchen die Aktie des Finanz- und Versicherungskonzerns Ende 2018 begonnen hat.

Denn das Unternehmen überzeugt mit einer Steigerung der Unternehmensgewinne, die zwar nicht explosiv, aber stetig verläuft, was angesichts des Negativzins-Umfelds eine beeindruckende Entwicklung ist. Eine Entwicklung, die für den Investor durch eine Dividende honoriert wird, die im Vorjahr für 2018 9,00 Euro betrug und in Bezug auf die im Mai anstehende Auszahlung der 2019er-Dividende zumindest auf demselben Niveau liegen sollte, vielleicht sogar noch einen Tick höher ausfallen könnte.

Charttechnisch gut unterstützt

Die Charttechnik stützt ein bullisches Szenario derzeit. Die Allianz-Aktie läuft seit Ende 2018 in einem Aufwärtstrend, in dem seit Ende August noch ein zweiter, steilerer Aufwärtstrend verläuft. Zwischen diesen beiden Linien, die momentan bei 206,83 und 215,69 Euro liegen, verläuft die wichtige 200-Tage-Linie als weiteres Sprungtuch im Fall nachgebender Notierungen. Die steilere der beiden Aufwärtstrendlinien wurde zu Wochenbeginn erfolgreich getestet, was zeigt, dass das bullische Lager momentan auf dem Posten und imstande ist, sich gegen Abgabedruck zur Wehr zu setzen.

Fazit

Risikofreudige Anleger könnten von diesem Szenario durch einen Endlos Turbo Long-Optionsschein (WKN ST88ML) mit einem Hebel von 6,77 profitieren. Würde die Allianz-Aktie das potenzielle mittelfristige Kursziel bei 258/260 Euro touchieren, würde dieser Endlos Turbo Long-Optionsschein einen Kurs von etwa 7,18 Euro erreichen, was einem Kursgewinn von 122 Prozent entsprechen würde. Um im Fall einer gegenläufigen Entwicklung unnötig hohe Verluste zu vermeiden, würde es sich anbieten, einen Stoppkurs knapp unter der per 8. Januar bei 207 Euro notierenden, sukzessiv steigenden mittelfristigen Aufwärtstrendlinie zu platzieren. Dieses Niveau von 207 Euro würde etwa einem Kurs von 2,07 Euro im Turbo Long-Optionsschein entsprechen, woraus sich ein Chance/Risiko-Verhältnis von ca. 3,4:1 ergibt.

Allianz Aktie (in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

225,90 Euro

Unterstützungen:

215,69 Euro // 210,37 Euro (200-Tage-Linie)

Aufwärtstrend:

206,83 Euro

Endlos Turbo Long Optionsschein auf Allianz (Stand 07.01.2020 17:30 Uhr) Strategie für steigende Kurse



WKN:

ST88ML

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

3,21 / 3,22 Euro

Emittent:

Société Générale

Basispreis:

186,1991 Euro

Basiswert:

Allianz

KO-Schwelle:

186,1991 Euro

akt. Kurs Basiswert:

218,20 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

258 Euro

Hebel:

6,77

Kurschance:

+ 122 Prozent

Quelle: Société Générale



