Allianz-Calls mit hohen Renditechancen bei Kursanstieg auf 230€

Die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) befindet sich laut Analyse von www.godmode-trader.de seit dem Jahr 2003 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, die von teilweise massiven Rücksetzern unterbrochen wurde. Nachdem der Aktienkurs am 7.11.19 bei 225,90 Euro den höchsten Stand seit dem Mai 2002 verzeichnet hatte, gab er im Zuge einer Konsolidierung auf bis zu 212,20 Euro nach. Am 20.1.20 konnte die Aktie den kurzfristigen Abwärtstrend bei 221,12 Euro überwinden. Kann sich die Aktie oberhalb des Abwärtstrends behaupten, dann besteht Steigerungspotenzial auf bis zu 233 Euro. Misslingt der Ausbruchsversuch, dann ist mit einem Kursrückgang auf bis zu 208 Euro zu rechnen.

Risikobereite Anleger, die der Allianz-Aktie, die derzeit mit 220,40 Euro wieder knapp unterhalb des kurzfristigen Abwärtstrends notiert, in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zum bei 233 Euro liegenden Kursziel zumindest einen Anstieg auf 230 Euro zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 225 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis bei 225 Euro, Bewertungstag 18.3.20, BV 0,1, ISIN: DE000MC07XG0, wurde beim Allianz-Kurs von 220,40 Euro mit 0,29 – 0,30 Euro gehandelt.

Wenn die Allianz-Aktie in spätestens einem Monat auf 230 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,63 Euro (+110 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 212,6317 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 212,6317 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX4XKM1, wurde beim Allianz-Aktienkurs von 220,40 Euro mit 0,78 – 0,79 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Allianz-Aktie auf 230 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,73 Euro (+119 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 207,12 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 207,12 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SR5BRT9, wurde beim Allianz-Aktienkurs von 220,40 Euro mit 1,36 – 1,37 Euro taxiert.

Legt die Allianz-Aktie auf 230 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,28 Euro (+66 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Allianz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek