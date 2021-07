Allianz-Calls mit 98%-Chance bei Kurserholung auf 213 Euro

Im Zuge der allgemeinen Korrektur an den Aktienmärkten und den Auswirkungen der Hochwasserkatastrophe geriet in den vergangenen Tagen auch der Kurs der Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) gehörig unter Druck. Wurde die Aktie noch Mitte der vergangenen Woche bei 213 Euro gehandelt, so beschloss sie den gestrigen Handelstag nur noch knapp oberhalb der 200-Euro-Marke bei 201,10 Euro. Am 20.7.21 startet die Aktie deutlich erholt in den Handelstag.

Trotz der bevorstehenden Belastungen durch die Flutschäden bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 250 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die als stark unterbewertet eingeschätzte Allianz-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können risikobereite Anleger bereits dann zu hohen prozentuellen Renditen gelangen, wenn der Aktienkurs in den nächsten Wochen wieder das Niveau der Vorwoche erreicht.

Call-Optionsschein mit Strike bei 200 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis 200 Euro, Bewertungstag 13.9.21, BV 0,1, ISIN: CH0572595038, wurde beim Allianz-Aktienkurs von 204,45 Euro mit 0,93 – 0,94 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 213 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,37 Euro (+46 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 196,9473 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 196,9473 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF7NEE7, wurde beim Allianz-Kurs von 204,45 Euro mit 0,80 – 0,81 Euro taxiert.

Wenn die Allianz-Aktie auf 213 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,60 Euro (+98 Prozent) erhöhen – sofern die Allianz-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 190,418 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 190,418 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA50U17, wurde beim Allianz-Kurs von 204,45 Euro mit 1,47 – 1,48 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Allianz-Aktie auf 213 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,25 Euro (+52 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Allianz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek