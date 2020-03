Allianz-Calls mit 83%-Chance bei Fortsetzung der Erholung

Vor nicht einmal zwei Wochen, als der Versicherungskonzern Allianz am 21.2.20 Anleger und Experten mit über den Erwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnzahlen, sowie einer Anhebung der Dividende auf 9,60 Euro überraschen konnte, erreichte die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) bei 232,60 Euro ein neues Allzeithoch. Am 2.3.20 notierte die Aktie mit zeitweise 190,14 Euro mit mehr als 18 Prozent im Vergleich zum Allzeithoch im Minus. Somit verlor die Allianz-Aktie im gleichen Zeitraum nahezu genau so viel ihres Wertes, wie die von den unmittelbaren Auswirkungen des Coronavirus betroffene Lufthansa-Aktie, die im gleichen Zeitraum 22 Prozent ihres Wertes abgeben musste.

Risikobereite Anleger, die der Allianz-Aktie, die sich im frühen Handel des 3.3.20 wieder der 200-Euro-Marke annähert, in den nächsten Wochen zumindest wieder eine Kurserholung auf 215 Euro zutrauen, könnten versuchen, diese Meinung mit Long-Hebelprodukte zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 200 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis bei 200 Euro, Bewertungstag 15.5.20, BV 0,1, ISIN: DE000GB7QV57, wurde beim Allianz-Kurs von 199,60 Euro mit 0,92 – 0,93 Euro gehandelt.

Kann sich die Allianz-Aktie in spätestens einem Monat zumindest wieder auf 215 Euro erholen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,70 Euro (+83 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 181,81 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 181,81 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CJ9WRY5, wurde beim Allianz-Aktienkurs von 199,60 Euro mit 1,89 – 1,90 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Allianz-Aktie auf 215 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 3,31 Euro (+74 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 175,4124 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 175,4124 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JM3PUM9, wurde beim Allianz-Aktienkurs von 199,60 Euro mit 2,49 – 2,50 Euro taxiert.

Legt die Allianz-Aktie auf 215 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,95 Euro (+58 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Allianz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek