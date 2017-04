Allianz-Calls mit 69%-Chance bei Kursanstieg auf 180€

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Laut einer im BNP-Newsletter „Daily Aktien“ veröffentlichten Analyse könnte sich die Rally bei der Allianz-Aktie fortsetzen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Anfang Juli 2016 bildete die Aktie der Allianz ein Korrekturtief bei 118,40 EUR aus. Danach drehte der Wert deutlich nach oben. Am 09. März 2017 erreichte er sein Hoch aus dem Jahr 2015 bei 170,15 EUR. Zunächst pendelte die Allianz einige Tage um dieses Hoch. Am Mittwoch gelang dabei der Ausbruch über einen ganz kurzfristigen Abwärtstrend. Am Freitag setzte sich die Aktie nach oben ab.

Ausblick: Damit dürfte die Allianz ihre Rally der letzten Monate zunächst einmal fortsetzen. Allerdings liegt bei 180,29 EUR mit dem Hoch aus dem Jahr 2007 bereits die nächste hohe Hürde. Ein Ausbruch darüber würde aber weitere ca. 10% Aufwärtspotenzial freisetzen. Ein Rückfall unter 171,62 EUR und damit in den kurzfristigen Abwärtstrendwäre allerdings ein erstes negatives Zeichen.“

Wenn die Allianz-Aktie in den kommenden 2 Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 180 Euro fortsetzt, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 174 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis bei 174 Euro, Bewertungstag 16.6.17, BV 0,1, ISIN: DE000GL9AP43, wurde beim Aktienkurs von 174,23 Euro mit 0,411 – 0,431 Euro gehandelt.

Wenn die Allianz-Aktie in spätestens 2 Wochen auf 180 Euro ansteigen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,73 Euro (+69 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 166,4206 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 166,4206 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PR4F269, wurde beim Allianz-Aktienkurs von 174,23 Euro mit 0,80 – 0,81 Euro taxiert.

Legt der Kurs der Allianz-Aktie in naher Zukunft auf 180 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt, auf 1,35 Euro (+67 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Allianz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek