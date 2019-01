Allianz-Calls mit 136%-Chance bei Kursanstieg auf 186€

In den vergangenen Wochen kratzte der Kurs der Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) bereits einige Male an der Marke von 170 Euro, die sich bereits in der Vergangenheit als tragbare Unterstützung erwiesen hatte. Im Zuge der freundlichen Entwicklung des Gesamtmarktes der letzten Tage konnte sich die Aktie wieder deutlich von dieser Unterstützungsmarke nach oben hin absetzen.

Wenn sich die als stark unterbewertet eingeschätzte und von der Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 240 Euro zum Kauf empfohlene Allianz-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Niveau von Anfang Dezember 2018 bei 186 Euro erholen kann, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditechancen eröffnen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 180 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis bei 180 Euro, Bewertungstag 13.3.19, BV 0,1, ISIN: DE000MF7D7W7, wurde beim Aktienkurs von 176,24 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Allianz-Aktie im nächsten Monat auf 186 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,78 Euro (+81 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 169,6619 Euro

Der Deutsche Bank-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 169,6619 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DS88JH2, wurde beim Aktienkurs von 176,24 Euro mit 0,68 – 0,69 Euro taxiert.

Gelingt der Allianz-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 186 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,63 Euro (+136 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 164,463 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 164,463 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HU8JWA4, wurde beim Aktienkurs von 176,24 Euro mit 1,23 – 1,24 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Allianz-Aktie auf 186 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,15 Euro (+73 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Allianz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek