Allianz-Call gefragt

Beim Handel mit Optionsschein fokussieren sich die Stuttgarter Anleger am Dienstag auf zwei DAX-Werte. Zum einen kaufen die Anleger einen Call-Optionsschein auf Allianz (WKN MF9FMJ). Der DAX-Konzern legt am 21. Februar Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 vor. Heute notiert Allianz bei rund 229 Euro ein halbes Prozent im Plus.





Zum andern handeln die Anleger an der EUWAX einen Call-Optionsschein auf RWE (WKN MC6EH3). Auch hier sind vor allem Käufer aktiv. Die RWE-Aktie setzt heute ihre Aufwärtsbewegung der letzten Tage und Wochen fort und nähert sich bei +0,9 Prozent den 33 Euro.Bei Knock-out-Produkten verkaufen die Anleger in Stuttgart einen Call auf Evotec (WKN KA6VWF). Hierbei handelte es sich nach Aussagen unserer Händler ehemals um einen empfohlenen Knock-out-Call, von dem sich die Anleger nun trennen. Für die Evotec-Aktie geht es heute gemächlich um 0,2 Prozent auf 26,50 Euro nach oben. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.