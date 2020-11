Allianz: Die Bullen wollen mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Bullen vollziehen bei der Allianz-Aktie derzeit einen Anstieg, der in seiner Dynamik und Steilheit an den Mitte Mai gestarteten Aufwärtstrend erinnert. Er ließ die Aktie bis zum 5. Juni auf ein Hoch bei 194,76 Euro vordringen. Diesem Hoch näherte sich der Kurs in der Vorwoche bis auf wenige Cent an.

Es gelang den Bullen, die Allianz-Aktie am Dienstag in der Spitze bis auf 194,34 Euro vordringen zu lassen. Auf diesem Niveau setzten Gewinnmitnahmen ein. Sie ließen den Kurs bis zum Donnerstag auf ein Tief bei 186,36 Euro zurückfallen. Am Freitag präsentierten sich die Bullen jedoch bereits wieder in Kauflaune. Der Kurs konnte deshalb mit einem Wochenschlusskurs von 190,94 Euro den Handel beenden.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Allianz?

Da der Wochenschlusskurs nur wenige Cent unter dem Tageshoch ausgebildet wurde, hat die Allianz-Aktie in der neuen Woche gute Chancen, ihren Anstieg fortzusetzen. Erstes und wichtigstes Ziel ist dabei eine signifikante und nachhaltige Überwindung des Hochs vom 5. Juni bei 194,76 Euro. Kann dieses Ziel erreicht werden, gilt es, den starken Widerstandsbereich an der Marke von 200,00 Euro zu überwinden und von dort weiter bis in den Bereich von 214,30 Euro vorzustoßen.

Scheitern die Bullen jedoch daran, die Rallye kurzfristig fortzusetzen, drohen bei einem Rückfall unter die Unterstützung bei 187,94 Euro weitere Abgaben bis auf das Tief vom 21. August bei 177,80 Euro. Findet die Allianz-Aktie hier keinen Halt, sollten weitere Abgaben bis auf das Tief vom 30. Juli bei 173,06 Euro eingeplant werden.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.