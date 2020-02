Allianz: Bricht heute sogar die letzte Unterstützung?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) konnte am 05.02.20 die alten Jahreshochs überschreiten und damit ein neues Kaufsignal generieren (blauer Kreis). In der Folge kam es zu deutlichen Kursgewinnen bis auf rund 232 Euro, weshalb wir hier den StopLoss für unsere Longposition bis auf 226,84 Euro anpassen konnten. Dieser wurde am 21.02. ausgelöst, der Trade mit schönen Gewinnen glattgestellt. In den letzten Handelstagen zeigt sich wieder, wie WICHTIG es ist, mit Stopmarken zu arbeiten, da die Allianz kräftige Abgaben zu verzeichnen hat. Diese führen die Notierung heute sogar unter die 200-Tage Linie (blau), welche als wichtige Unterstützung fungiert. Wir bleiben auf alle Fälle an der Seitenlinie und halten uns mit Neuengagements zurück!

Allianz Tageschart

