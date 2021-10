Allianz: Breakout – die Anleger greifen bei der Aktie des Versicherers wieder zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Breakout Trading-Strategie



Symbol: ALV ISIN: DE0008404005



Rückblick: Die Allianz ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister mit einem Portfolio von allgemeinen Lebens- Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern. Die Aktie konnte man nach dem Corona-Ersteinschlag bei 117 EUR einsammeln. Bis heute schaffte es das Allianz-Papier nicht, an die alten Höchststände anzuknüpfen. Die im Raum stehenden milliardenschweren Schadensersatzforderungen aus dem Structured Alpha Fonds halten die Bullen in Schach.

Meinung: Das Kerngeschäft des Versicherers ist weiterhin intakt. Der jüngst angekündigten Management-Wechsel im Asset Management Bereich und dem US-Ableger Allianz Life, sowie die Veräußerung an Altbeständen bei den Lebensversicherungen, sorgt aber für weitere Entspannung. Die Allianz-Aktie ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12 und einer Dividendenrendite von rund 4,8% alles andere als teuer bewertet. Das Papier bildete in den letzten Tagen eine Base über dem EMA-20 aus. Bei 200 EUR hatte sich ein hartnäckiger Widerstand etabliert. Am Dienstag nutzten die Bullen ihre Chance und schafften den Breakout.

Chart vom 26.10.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 201.75 EUR



Setup: Nach dem Breakout könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Man kann dazu einen Rücksetzer abwarten oder aber auch direkt eine Position eingehen. Die Absicherung des Trades ließe sich unter den Kerzen der letzten Tage, unter dem EMA-20 vornehmen.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zur Allianz ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in ALV



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von