Allianz, Bayer, SAP, Siemens – das hätten Sie nicht gedacht…

395,264, 258,253, 226 – das sind nicht irgendwelche Lottozahlen aus Spanien, sondern die Anzahl an Punkten, die Allianz, Bayer, Siemens, SAP und BASF seit der Rally des DAXDer DAX gewann insgesamt seither 2.888 Zähler. Daran sieht man mal wieder, wie wichtig die Gewichtung im DAX ist, denn die Lufthansa – siehemassiv überhitzt – gewann 144 Prozent, sie hat aber ebenso wie E.ON, RWE, Infineon und Commerzbank – allesamt heiß gelaufen – kaum Gewicht. Auf die genannten Aktien lässt sich übrigens mit Turbos trefflich spekulieren. Wir stellen 5 Long- und Short-Papiere mit Hebel 5 vor.

Commerzbank

Turbo-Bull CY821L

Turbo-Bear CY7WXB

EON

Turbo-Bull VL3NC5

Turbo-Bear SC611L

RWE

Turbo-Bull DM6GSW

Turbo-Bear CQ06W3

Infineon

Turbo-Bull DD1XHS

Turbo-Bear DM72KB

Lufthansa

Turbo-Bull PR9JHB

Turbo-Bear HW8F61

Im Bild der Relativen Stärke und dem Abstand zur 200-Tage-Linie sind deutliche Übertreibungen zu erkennen. Nehmen Sie zur Absicherung unbedingt die Shorts auf die Watchliste.

Auch Inliner mit eher defensiver Ausrichtung - sprich weitem Abstand nach unten – können eine Idee sein. Auch dazu haben wir fünf Papiere im Angebot. Ohnehin wollen wir Ihnen in den nächsten Wochen vermehrt Seitwärtspapiere auf Einzeltitel vorstellen und dazu Absicherungsprodukte, denn für Long-Only ist aus unserer Sicht die Zeit nicht mehr reif. Der DAX hat 50 Prozent hingelegt seit Februar 2016, der Kursindex liegt am Top, das Plus seit März 2009 beträgt 300% und dies alles in konjunkturell heißen Zeiten. Bitte machen Sie nicht den Fehler wie mancher Anleger 2000 oder 2007 und laufen Sie hohen Kursen blind hinterher. Wir freuen uns über die Rally, jedoch sollte sie nicht blind machen.

Wer reine Pusher-Artikel für Bullmarkt erwartet, ist falsch bei uns. Wir sehen Geldanlage und Spekulation langfristig, als Vermögensanlage. Man sollte kaufen, wenn es günstig ist, alle “HILFE” rufen. Wenn alle “HURRA” rufen, sollte man Absicherungen beimischen. Das hat die letzten 100 Jahre geholfen und es wird weiterhin helfen.