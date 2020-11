Allianz: Bärenstark!!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Der im deutschen Leitindex gelistete Versicherungsriese (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) musste in der zweiten Oktoberhälfte deutlich Federn lassen und rutschte dabei bis knapp an die Unterstützungszone bei 145/146 Euro ab. Am 30.10.20 konnte mit einer ersten weissen Kerze eine potentielle Trendumkehr signalisiert werden, welche am Folgetag durch Überschreiten des Hochs vom 29.10.20 bei 153,02 Euro bestätigt wurde (blauer Kreis / Einstiegssignal).



In den nachfolgenden Börsensitzungen kam es täglich zu neuerlichen teilweise kräftigen Zugewinnen, die heute sogar bis über das letzte Zwischenhoch bei 170 Euro führten. Die Allianz ist zwar mittlerweile deutlich "überkauft", Potential auf der Oberseite sehen wir aber ggf. noch bis zur 200-Tage Linie (blau), die aktuell bei 176 Euro verläuft. Offene Longpositionen würden wir knapp unter dem gestrigen Tief mit einem StopLoss zum Gewinnerhalt absichern. Aktuell notiert die Allianz bei 169,90 Euro.





Allianz Tageschart

