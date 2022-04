Allianz, BASF - Deutsche Werte werden wieder beliebter

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Das erste Quartal 2022 stand ganz unter dem Eindruck des Ukrainekrieges. Die Nervosität und damit die Volatilität an den Märkten war hoch. Als negative Faktoren kamen noch die Sorge vor der hohen Inflation, das Zurückfahren der lockeren Geldpolitik durch die Fed in den USA und die gesunkenen Gewinnprognosen der Industrie nicht zuletzt aufgrund von Lieferengpässen hinzu. Der Auslandsanteil steigerte sich 52,7 Prozent im Februar auf 55 Prozent. Wenig hat sich an der Länderreihenfolge geändert: An Position zwei liegen mit Abstand die USA, dahinter Kanada, die Niederlande und Norwegen verdrängte im März Russland vom 5. Platz, weil die meisten russischen Titel aufgrund der Sanktionen nicht mehr gehandelt werden konnten. Wir stellen die Auswertung der Börse München vor.

Bei der Zahl der Orderausführungen, den Trades, liegt der Auslandsanteil mit 66,4 Prozent deutlich höher, und hier nahm im März hinter BASF SunHydrogen und vor Rheinmetall Position zwei ein, während NelaAsa auf dem vierten Platz lag.

Die zehn meistgehandelten Aktien weltweit: Heimische Werte wieder beliebter

Aktien von Impfherstellern spielen im Jahr 2022 keine große Rolle mehr, die Pandemie scheinen zumindest die Anleger weitestgehend zu verdrängen, BioNTech schaffte es trotz gemeldeter Rekordgewinne im März erstmals nicht mehr unter die ersten zehn. Dafür kletterte der Rüstungskonzern Rheinmetall auf Rang fünf! Ein Sonderfall dürfte der m:access-Wert VIB Vermögen sein, dem DIC Asset ein Übernahmeangebot unterbreitet hat und inzwischen 60 Prozent der Aktien hält. An ausländischen Titeln schafften es im März nur Apple und Amazon unter die ersten zehn.

Auf das erste Quartal bezogen kletterte etwas überraschend der Gabelstaplerhersteller Kion Group, obwohl in keinem Monat unter den ersten zehn liegend, auf Platz drei.

Schauen wir auch bei den deutschen Aktien auf die Trades, schieben sich im März noch SunHydrogen auf Platz zwei und NelAsa auf Rang vier, aber auch hier dominiert BASF an der Spitze.

Die internationalen Titel einschießlich Deutschland nach Orderbuchvolumen:

Die zehn meistgehandelten deutschen Aktien: Bewährte Dividendenbringer ganz vorne

Aktien von Impfherstellern spielen im Jahr 2022 keine große Rolle mehr, die Pandemie scheinen zumindest die Anleger weitestgehend zu verdrängen, BioNTech schaffte es trotz gemeldeter Rekordgewinne im März erstmals nicht mehr unter die ersten zehn. Dafür kletterte der Rüstungskonzern Rheinmetall auf Rang fünf! Ein Sonderfall dürfte der m:access-Wert VIB Vermögen sein, dem DIC Asset ein Übernahmeangebot unterbreitet hat und inzwischen 60 Prozent der Aktien hält. An ausländischen Titeln schafften es im März nur Apple und Amazon unter die ersten zehn.

Auf das erste Quartal bezogen kletterte etwas überraschend der Gabelstaplerhersteller Kion Group, obwohl in keinem Monat unter den ersten zehn liegend, auf Platz drei.

Schauen wir auch bei den deutschen Aktien auf die Trades, schieben sich im März noch SunHydrogen auf Platz zwei und NelAsa auf Rang vier, aber auch hier dominiert BASF an der Spitze.

Die meistgehandelten US-Titel: Öl-Unternehmen gefragt

Bei den US-Titeln gab es wenig Überraschungen, allerdings landeten erstmals gleich zwei große Ölkonzerne unter den ersten zehn: Marathon Oil ist ein auf Ölsand, Erdgas und Öl ausgerichteter Energieproduzent aus Houston, Texas, der genauso wie Chevron aus San Ramon von den stark steigenden Rohstoffpreisen profitiert. Rausgefallen sind dafür Meta Platforms und Pfizer.

Auch bei den US-Titeln gab es Verschiebungen, wenn man die Zahl der Trades zugrunde legt: wie bereits im Februar nimmt SunHydrogen Rang 1 ein, gefolgt von Tesla und Apple. Interessant, auf den Rängen sieben, acht und zehn finden sich mit Uranium Energy, Mullen Automotive und Nine Energy neue Unternehmen aus der Energie- und Autobranche, wobei Mullen aus Kalifornien auf Premium-E-Autos spezialisiert ist.

Die beliebtesten US-Titel nach Orderbuchvolumen:

Die beliebtesten Fonds: Immobilien bleiben beliebt

Bei den Fonds setzten die Anlegerinnen und Anleger im März weiterhin auf Immobilien, gleich zwei DEKA-Fonds zum Thema haben hier die Nase vorn. Erstmals dabei ein Fonds, der auf stark im Geld liegende Put-Optionen setzt mit variabel verzinsten Anleihen in Euro – wohl zur Absicherung in Krisenzeiten gedacht.

Auch hier stellen wir die 10 mit dem größten Handelsvolumen vor:

Meistgehandelte ETPs: Sicherer Hafen gesucht

In der Krisensituation konzentrieren sich die Anlegerinnen und Anleger bei börsengehandelten Indexfonds auf Rohstoffe, insbesondere Öl, und Edelmetalle, hier speziell Gold. Anleger suchen sich offensichtlich einen sicheren Hafen und wollen von der Rohstoffrally profitieren. Der weltweite Index MSCI spielt zur breiten Streuung und Absicherung eine große Rolle, teilweise werden hier auch ESG-Kriterien mit einbezogen.

Die 10 ETPs mit dem größten Handelsvolumen vor:

Fazit: Impfstoffhersteller spielen keine große Rolle mehr

Russische Aktien, die wie Gazprom im Februar noch eine große Rolle spielten, konnten im März nicht mehr gehandelt werden. Deutlich zeigt sich eine Verschiebung hin zu Rüstungs- und weg von Impfstoffherstellern. Letztere werden aller Voraussicht nach im zweiten Quartal keine große Rolle mehr spielen. Gerade bei den ETPs und Fonds sind besonders Rohstoffe und Edelmetalle sowie Immobilien gefragt.