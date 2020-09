Allianz: Auf diese Marken ist weiterhin zu achten!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Der Allianz-Aktie pendelt seit Anfang August um ihren 50-Tagedurchschnitt. Er wurde im September zunächst unterschritten, konnten in der Vorwoche zurückerobert werden und läuft aktuell erneut Gefahr, in Kürze wieder gebrochen zu werden. Am Freitag ist es den Bären bereits geglückt, den Allianz-Kurs bis auf 180,94 Euro zurückfallen zu lassen.

Damit wurde der 50-Tagedurchschnitt bei 181,73 Euro bereits leicht unterschritten. Zwar wurde der Wochenschlusskurs mit 183,02 Euro wieder etwas höher ausgebildet, doch nachhaltig entspannt hat sich die Lage noch nicht. Dass die 50-Tagelinie so hart umkämpft ist, hängt auch mit dem 50-Wochendurchschnitt zusammen.

Er verläuft derzeit bei 186,13 Euro. In den letzten Wochen sind die Bullen mehrfach daran gescheitert, diesen Widerstand zu überwinden. Solange dies anhält, dürfte sich die Pendelbewegung um den 50-Tagedurchschnitt fortsetzen. Gelingt jedoch ein signifikanter und nachhaltiger Anstieg über 186,13 Euro, wäre der Weg bis zum Hoch vom 5. Juni bei 194,76 Euro frei. Die übergeordneten Ziele der Bullen blieben jedoch die runde 200,00-Euro-Marke und das Hoch vom 3. März bei 201,15 Euro.

Fällt die Allianz-Aktie in der neuen Woche signifikant unter den 50-Tagedurchschnitt bei 181,73 Euro zurück, könnten weitere Abgaben bis auf das Tief vom 30. Juli bei 173,06 Euro folgen. Kann diese Unterstützung nicht verteidigt werden, drohen weitere Verluste, die bis auf das Hoch vom 14. April bei 170,10 Euro hinabreichen können.





