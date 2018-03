Allianz, Apple, Netflix – 5.000 Besucher sind einer Meinung

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Dass Anleger in zwei 50 Meter Schlangen auf den Einlass zu einem Börsentag warten, hat es schon lange nicht mehr gegeben. Am Ende hat der Veranstalter um eine spätere Registrierung gebeten, damit die Besucher des Börsentages München am vergangenen Wochenende nicht draußen in der Kälte warten müssen. Im Gebäude der Messe MOC ging es dann heißer zu. Ausgebuchte Vorträge, dichtes Gedränge an den Ständen und intensive Gespräche lassen auf ein großes Börseninteresse schließen. Mit rund 5.000 Besuchern gäbe es tatsächlich einen neuen Besucherrekord. Zu den erfolgreichsten Anlagen zählten die Besucher Käufe bei u.a. Allianz, Apple und Netflix.

In einer (nicht repräsentativen) Umfrage am Stand der Börse München gaben sich die Anleger größtenteils optimistisch, dass der Markt wieder steigen werde, und erteilten Auskunft über ihre jeweils besten und schlechtesten Aktien-Engagements. Wir stellen Ihnen die Ergebnisse der Umfrage der Börse München vor:

Gute Stimmung bei den Befragten

So gaben fast 58 Prozent der Befragten an, dass der Markt wieder steigen werde, 27 Prozent sehen noch kein Ende der Korrektur voraus und der Rest hatte keine Meinung dazu. Zu den erfolgreichsten Engagements zählten die Befragten sowohl DAX-Titel wie Allianz, BASF, ProSiebenSat1 Media oder Siemens, aber auch viele Werte aus der zweiten Reihe wie Patrizia, Rational, Hermle und Puma. Aber auch international zeigten sie sich engagiert mit Titeln wie Amazon, Apple, Gilead, Netflix oder Salesforce. Zu den „Unfällen“ ihrer Anlage gehörten naturgemäß vor allem Unternehmen, die inzwischen vom Kurszettel verschwunden sind, wie Neckermann oder Cargolifter, aber auch, wenig überraschend, die Deutsche Telekom. Dass es bei der Aktienanlage auch auf den richtigen Zeitpunkt des Ein- und Ausstiegs ankommt, beweist ein Wert wie Nokia: Er wurde sowohl als bestes als auch als schlechtestes Engagement eingestuft.

Hauptinformationskanal ist das Internet

Die meisten Befragten informieren sich direkt über Bösen-Webseiten wie diejenige der Börse München (www.boerse-muenchen.de), die speziell für Privatanleger neben den Kursen auch eine Fülle von weiteren Informationen sowie Finder zu allen Wertpapiergattungen bietet. An zweiter Stelle liegen gleichauf die Presse (Print) sowie Finanzwebseiten, während die unmittelbare Informationsgewinnung über Investor-Relations-Seiten der Unternehmen bisher nicht im Vordergrund steht. Dass die Befragten aktiv handeln, beweist, dass mehr als zwei Drittel in der Woche unmittelbar vor dem Börsentag oder zumindest im März 2018 Wertpapiere geordert hatten.

Beliebte Vorträge zu Themen rund um die Börse

Wie in jedem Jahr sehr gut besucht auf dem Börsentag München war der Vortrag von Norbert Betz, dem Leiter der Handelsüberwachung. Er widmete sich dem Thema „Wie Sie die häufigsten Fehler an der Börse vermeiden“ aus sehr viel praktischer Anschauung, kombiniert mit theoretischem Unterbau. Auch er stand während des gesamten Börsentags den Anlegern für Fragen zur Verfügung, um sie vor den häufigsten Börsenfallen bei der Wertpapieranlage zu warnen und gemeinsame Erfahrungen auszutauschen. Auch das von Manfred Schmid, Leiter der Marktsteuerung, verfasste aktuelle Booklet der Börse München über „Die Macht der Dividende“ stieß erwartungsgemäß auf großes Interesse.

Den Stand der Börse München bereicherte Werner W. Rehmet von MyDividends. Seine aktuelle Printausgabe „Mit Plan zur Dividende“ mit einer ganzen Reihe interessanter Beiträge, Interviews und Statistiken kann ab sofort auch kostenlos als pdf von der Website der Börse München heruntergeladen werden. Der Vorteil: alle genannten Dividendenpapiere verlinken direkt auf die Wertpapierdetailseite der Börse München – so können aktuelle Kurse und wertvolle Hintergrundinformationen unkompliziert abgerufen werden.

